Analia Cubino:”La indolencia de los que deben tomar decisiones es dolorosa”.

Por Armando Cabral

Viern 13/09/19.- La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Analia Cubino se refirió a la dura crisis que sufre gran parte de la sociedad fueguina y cuestiono el destino de fondos que debieron ir a solucionar los problemas de los mas vulnerables con precarias situaciones alimentarias y de haber dejado caer la educación y la salud donde las escuelas no funcionan y los hospitales no tienen médicos. Vivir en la indigencia es no llegar a la canasta básica, de 500 familias que no podian pagar los servicios pasamos a 1700 en 2018.