“Yo no soy Venezuela” y otras 30 definiciones de Alberto Fernández tras el “lunes negro”

Entrevistado por los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en su programa Corea del Centro (NET TV), el heredero de Cristina Kirchner manifestó la “enorme distancia” que guarda con el kirchnerismo, pero agradeció a su compañera su fórmula por su “generosidad”. “No es una ladrona”, dijo.

Hablando tras el “lunes negro” que vivió la Argentina, apuntó al presidente Mauricio Macri y al ministro Nicolás Dujovne como los únicos responsables: “A mi juicio lo que se veía venir un mal momento económico”.

30 definiciones de la entrevista:

► Más allá de la enorme satisfacción y porque estamos contentos, uno ve que este presidente enojado con la realidad, que dice voy a insistir en lo mismo y que no tiene la culpa.

► La mitad de la Argentina nos ha votado y el presidente sigue insistiendo en que vamos a ser Venezuela. Eso es arruinarse la vida a sí mismo. Si damos por cierto que los inversos externos nos nos creen, Macri esta dando un mensaje impactante.

► Yo quiero que los argentinos dejen de sufrir y si pudiera hacer algo para ayudarlos para que no tengan mas padecimientos y sufrimientos, lo haría, pero ¿qué puedo hacer yo si solo soy un candidato, ni siquiera pasó la segunda vuelta?

► Yo no manejo la botonera del estado, cómo puedo ayudar a Macri, que además dice que quiere hacer lo mismo y esta orgulloso de los 4 millones de pobres que creó. Y dice que en el mundo están asustados por nosotros.

► A mi juicio lo que se veía venir un mal momento económico, porque toda la estabilidad económica estaba atada con alambre, era absolutamente ficticia.

► No voy a declarar la cesación de pagos ni quiero caer en default, pero Macri nos dejo en default. Si no tuviéramos la ayuda del fondo estaríamos el default. Pero el uso que hizo Macri del dinero del Fondo fue patético.

► ¿Qué inversión trajo Macri? Se fueron todos los semestres y no trajo nada, lo único que consiguió son capitales golondrina, que vienen, compran, hacen la bicicleta financiera y se van.

► Si Macri me necesita, yo mañana voy a hablar con el, pero no quiero mentirle a la gente como hace Macri, yo no puedo resolver nada, lo va a resolver él.

► Si el presidente anda diciendo que el que lo va a suceder quiere crear una nueva Venezuela, el problema lo esta creando él. Debería tener otra responsabilidad.

► Escuché la conferencia de prensa y me impresionó, Macri no entendió nada del mensaje de la gente, que votó en contra de su política económica. Ojala el gobierno tuviera otros mecanismos y herramientas para parar esto.

© Proporcionado por Editorial Perfil S.A. alberto fernandez en corea del centro net tv

► Yo si fuera el presidente, escucharía al presidente electo porque por algo lo han elegido.

► Este modelo no resiste más, no tiene dolares para pagar porque no exporta nada. El campo tiene una supercosecha que no termina de liquidar porque esta esperando que el dólar se sincere.

► Yo tome mucha distancia de esas cosas del kirchnerismo de ese tiempo. ¿por que dice eso? Porque solo piensa en la campaña, en polarizar y profundizar la grieta.

► Vamos a hablar con Macri y va a dejar a (Nicolás) Dujovne, que tiene el 80 por ciento del patrimonio en el exterior y gobierna el patrimonio de los argentinos. Quiere hablar conmigo Macri y deja a (Guido) Sandleris, que ni siquiera tiene acuerdo del Banco Central y es un presidente usurpador que ha hecho estragos con las divisas de la Argentina.

► ¿A qué presidente no le gustaría tener a Lavagna de ministro de Economía? Es un hombre que le mostrás un programa y te trae 3 soluciones, pero no sé qué quiere hacer.

► Yo no soy Venezuela para el mundo.

► Si la Justicia funciona, Cristina no debería tener problemas. Conozco sus causas. Si yo creyera que Cristina tuviera alguna de las responsabilidades que se le atribuyen, no la defendería. He criticado su soberbia, su personalismo, pero no es una ladrona.

► Hablamos con Cristina todo el fin de semana, nos vimos al mediodía y almorzamos con Axel. Tomamos esto con mucha responsabilidad, agradecemos y valoramos la confianza de la gente. Esta vez la gente reivindicó la política.

► El Frente de Todos existe porque Cristina tuvo una enorme generosidad, sería un ingrato si no dijera eso. Creo que ella leyó mejor que nadie lo que hace falta en Argentina y se dio cuenta de que para hacerlo tenia que dar un paso al costado.

► Toda mi vida enseñé que el indulto es una rémora de las monarquías. No es una buena idea.

► Yo estuve en adentro de la grieta. Cuando empezó la locura con los medios y el periodismo, y yo empece a plantear que eso era una locura, el kirchnerismo. Me planteaba de la manera más cruel. Cuando yo decía que el kirchnerismo, estaba haciendo bien, me pegaron los otros de la manera mas cruel.

© Proporcionado por Editorial Perfil S.A. alberto fernandez en corea del centro net tv

► Es imposible que la sociedad avance con este nivel de confrontación. Veo algunos que criticaban el periodismo militante y hoy hacen periodismo militante del otro lado. Tenemos que ponerle un punto final a esto.

► No fue una grieta, fue algo mas perverso. Yo lo viví, fui victima de esa grieta, yo no la promoví, y no se soporta más vivir en ese país. No quisiera imponer un discurso único, tenemos que recuperar el respeto al otro.

► Cuando gobernás tenes todos los resortes para hacer lo que tenes que hacer, la culpa es tuya si no lo hacés. Eso de que no lo haces porque no te dejan, es falso. Tenes todo el poder. Lo que creo es que hay que dejar de echarle la culpa al otro.

► Yo no pondría en un canal del estado programas políticos, programas para informar sí, es así como funcionó en los años que tuve Canal 7 bajo mi órbita y llegamos a ganas 8 Martín Fierro. No creo que los medios públicos sirvan para eso.

► Para que Macri termine su mandato el 10 de diciembre yo voy a ser el primer defensor, pero necesito que haga hasta ese día lo que tiene que hacer para que losa argentinos estén mejor. Para garantizar la institucionalizad argentina, el primer defensor voy a ser yo.

► Hay que decirle a Bolsonaro que deje libre a Lula. Siempre nos vamos a llevar bien con Brasil, pero Brasil es una coyuntura en la vida de Brasil, como Macri lo es para la Argentina. Celebro que un misógino y violento hable mal de mi. Todo lo que esta diciendo es un enorme disparate.

► El acuerdo UE-Mercosur no existe y nunca existió. Lo que tenemos que ver es en que consiste ese acuerdo porque las pautas centrales parecen mostrar cosas desventajosas para Argentina.

► Yo siempre he dicho que Venezuela tiene un régimen autoritario y se hace difícil defenderlo. Es un gobierno de origen democrático porque la gente lo voto pero ha cometido excesos. Me preocupa lo que ha dicho Michele Bachelet. Eso es una gravedad enorme, tenemos que recomponer la institucionalizad en Venezuela y Maduro no lo está garantizando.

► Trump no es un buen líder para el mundo, pero tal vez lo es para los americanos porque protege mucho los intereses de los EEUU. Muchas veces cuando proteges con tanto ahínco lo tuyo te convertís en un enemigo para los demás.