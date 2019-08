ROSANA BERTONE PARTICIPÓ DE UNA EXITOSA NUEVA EDICIÓN DE “TDF EN FAMILIA”

La gobernadora Rosana Bertone participó este sábado de una nueva edición del programa “TDF en Familia”. En esta oportunidad se realizó en la Escuela N° 31 “Juana Manso”.

Con una convocatoria destacable y una variedad de stand, además de juegos inflables para el público infantil, puestos de comidas y bebidas, la escuela se vio repleta de vecinas y vecinos que aprovecharon cada una de las propuestas.

La Gobernadora, acompañada por la secretaria de Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi, las legisladoras Marcela Gómez y Angelina Carrasco, visitó cada uno de los puestos y conversó con los vecinos.

“Este es un programa que encabezan mucho las legisladoras Gómez y Carrasco, a ellas también mi agradecimiento, como así también para Cecilia Fiocchi, que viene acompañándome en todos estos programas”, sostuvo la mandataria.

Por su parte, Fiocchi destacó “la gran convocatoria, aunque no me sorprende, dado que estas son propuestas para toda la comunidad. Y teniendo en cuenta los valores que arrastran hoy los entrenamientos como el cine, las salidas infantiles, etc., viene muy acorde este tipo de propuestas”.

Además de los consultorios extra muro en los que se brindó atención médica, se realizó un taller sobre lactancia materna, el cual se enmarca dentro de la Semana de la Lactancia Materna.