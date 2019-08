Para Temari, “las medidas de Macri fueron migajas porque no cambia la matriz especulativa del modelo de Cambiemos”

En este sentido, Temari afirmó que “Es evidente el manotazo de ahogado al que están recurriendo porque durante su mandato eliminaron paritarias, no dieron aumentos, no canalizaron demandas del sector productivo y las tarifas no estuvieron acordes a los aumentos salariales, muy escasos por cierto, tornando impagables muchas de las tarifas de servicios públicos. Esta combinación no hizo más que incrementar exponencialmente las ganancias de especulares y de los amigos del poder, como las empresas energéticas, petroleras, transportadores eléctricas, paradójicamente con excelentes vínculos en la Casa Rosada. Esta transferencia de ingresos debiera ser investigada porque representó la gran estafa al pueblo argentino y no puede quedar impune”.

Por último, criticó fuertemente el carácter inconsulto del paquete de medidas. “La moratoria a las pequeñas y medianas empresas era un reclamo que se ignoró hasta antes del 11 de agosto. Los bonos para empleados públicos y sumas fijas extra para beneficiarios de Asignación Universal son montos en negro no remunerativos que no sirven siquiera para compensar la inflación registrada en el mes transcurrido siquiera. Como bien dijo Roberto Lavagna, es necesario convocar a un acuerdo económico y social que otorgue legitimidad y consenso a las medidas económicas en función de un diálogo abierto con todos los sectores, facilitando la implementación de políticas sustentables a mediano plazo”.