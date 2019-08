Pablo Capella APLA: “La quita de vuelos a Rio Grande puede ser porque ganó alguien que no es afín al gobierno nacional”.

El secretario General de APLA, Pablo Capella confirmó ayer que se enteró de la quita de quince vuelos desde y hacia Rio Grande por un Tuit de Gustavo Ventura, con quien recorrieron, según explicó, la deplorable Dirección de Aeronáutica Provincial que deja la Gobernadora Bertone.

Los vuelos suspendidos son los de la madrugada desde el 5 de agosto hasta el 17 y del 22 al 23 de agosto. Capella dijo que desde el sindicato no se puede hacer nada porque esas decisiones las toma el gobierno nacional a través de su ministro de transporte.

“Yo puedo decir que esto se puede deber a que como no gano las elecciones la Gobernadora Bertone que era afín al gobierno nacional y si gano alguien que no lo es podría ser que utilicen la linea de bandera por no tener afinidad con el gobierno electo en la provincia y eso no está bien. Pero desde que el Presidente Macri y el Ministro Dietrich se han hecho cargo del país, nosotros venimos denunciando, sufriendo, el hostigamiento porque no dan el derecho al reclamo ni derecho a replica, ni nos oyen ni escuchan”, puntualizó.

Nosotros venimos reclamando desde el comienzo cuando aparecieron las low cost, venimos avisando a todas las provincias y los gobernadores, porque esto perjudicaba a la linea de bandera y porque un avión genera, trabajo, autonomía, ellos ponen empresas de amigos como fly bondi, subsidiada por el gobierno de Córdoba que ahora saca esa escala y echa a todos los trabajadores que no tiene ninguna protección laboral”.

“Este gobierno se encargo de destruir todo, aerolíneas tiene una deuda de mas de 7 meses con todos los proveedores, 170 millones de dólares con YPF, lo que venimos denunciando hace mucho tiempo pero los medio los manejas ellos y por una pauta no te dan ni vos ni voto. Es muy complicado el estado en que nos dejan estos personajes”, finalizó.