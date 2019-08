Marcelo Cordoba: “Gorbacz debria pasar a cuarteles de invierno”

Rio Grande.- El secretario general de ATE, Marcelo Córdoba criticó duramente al Ministro Jefe de Gabinete quien dijo que “con el recorte de unos 120 millones de pesos, no se sabia si iban a poder pagar sueldos este mes”.

El dirigente manifestó que si un ministro no sabe cual es la pauta salarial de un presupuesto de casi 44 mil millones de pesos “debería pasar a cuarteles de invierno”.

ATE se manifestó hoy en la intersección de San Martin y Belgrano y luego se trasladaron a San MArtin y Piedrabuena, frente a un supermercado donde dijo que la quita del IVA no solo no se aplica, sino que han remarcado todo un 20% o mas y es obvio que si antes no alcanzaba ahora alcanza menos.