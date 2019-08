LA VICEGOBERNADORA ELECTA DENUNCIÓ MEGAPASE DE FUNCIONARIOS POLÍTICOS A PLANTA PERMANENTE EN LA PROVINCIA

“En 2018 había una planta de 800 funcionarios y 300 pases a planta permanente, con el correspondiente reemplazo. Eso ocurrió en solo 6 meses. Estamos trabajando para actualizar el número”, indicó.

Asimismo, Urquiza expresó que “todos los días está ingresando gente a planta permanente y esto por supuesto preocupa”.

En este sentido, recordó que “hace dos años nosotros reclamamos que los enfermeros tenían un contrato de monotributo. Pedimos una reunión con el Ministro de Salud de ese momento, Colman y la Legislatura autorizó las vacantes para su incorporación, porque se necesitaban. Sin embargo, ahora continúan con la modalidad de monotributo con los enfermeros y siguen incorporando funcionarios a la planta”.

“En 2019 tenemos un presupuesto reconducido y siguen ingresando gente moviendo partidas. Recién en la Legislatura recibimos la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año y no incluye información del personal. Esta gestión lo decidió así. Antes se presentaba una información mensual, con altas y bajas del personal, pero esta gestión lo modificó y no mandan esa información”, indicó la legisladora.

Respecto del impacto de este megapase en la masa salarial, Urquiza expresó que “esto lo estamos analizando y hemos solicitado los datos sobre las liquidaciones salariales. En el marco de la transición se ha solicitado información y está pedido el detalle de la planta permanente de todas las estructuras del gobierno, en cada uno de los sectores”.

“Debería ser natural que se entregue la documentación y se trabaje, pero la verdad es que no está sucediendo de esa manera”, concluyó.