“La movilidad automática va a ser una realidad. Desde el Movimiento Popular Fueguino vamos a cumplir con la palabra empeñada”, aseguró Villegas

Durante la reunión simultánea de estas comisiones, pudieron escucharse no sólo las diferentes opiniones de los distintos legisladores, sino también de los diferentes sectores de jubilados.

Al respecto, el Legislador reelecto Pablo Villegas, expresó que el dictamen logrado fue por unanimidad y agregó: “el mismo va a ser elevado para su tratamiento y debate en la sesión de este jueves, para su aprobación”.

Villegas recordó que la restitución de este derecho a los jubilados era un compromiso: “Lo que buscamos con esto es cumplir con la palabra empeñada. Venimos sosteniendo esto desde hace años que, en un país con una alta depreciación de la moneda, con índice inflacionario por encima del 40/45% anual, este sistema, de una proporción razonable entre el haber de un activo y el de un jubilado, tiene que ser aplicado de forma automática, es decir, inmediatamente después de que un empleado estatal perciba un aumento salarial”, afirmó.

El Legislador del MPF no pasó por alto el tema de que hubieron, en esta reunión, actores que quisieron introducir otras cuestiones, relacionadas con los índices de actualización y que no tienen que ver con la esencia de lo que plantea nuestro proyecto. Al respecto, dijo: “Nosotros hemos dejado muy en claro que no queremos mezclar la paja con el trigo; una cosa es la movilidad, que era nuestro compromiso, y otra, la discusión del cálculo del haber jubilatorio inicial o los sistemas de actualización que se utilizan en el sistema previsional que, seguramente, si hay planteos se evaluará con la misma responsabilidad y el mismo compromiso político con que hemos asumido éste”, finalizó.