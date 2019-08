Gran Premio de la Hermandad Chile agilizará el control fronterizo

Punta Arenas.- Con aumento en dotación de inspectores y brigada canina, SAG agilizará rigurosa inspección sanitaria durante Gran Premio de la Hermandad 2019

Durante la competencia y en los días previos a la 45° versión realizada en 2018, SAG Tierra del Fuego inspeccionó más de 5000 pasajeros y sobre 2000 medios de transporte.

Como todos los años durante el mes de agosto, en Tierra del Fuego se lleva a cabo la carrera binacional más importante del cono sur, instancia que conlleva un aumento significativo de pasajeros que transitan entre Chile y Argentina y extensión en los horarios de atención en el control fronterizo San Sebastián, a fin de facilitar la participación de competidores, equipos de auxilio y espectadores.

“En reuniones de coordinación con organizadores, autoridades y asociaciones de automovilismo, se nos ha informado que en esta versión participarán cerca de 170 binomios competidores que comenzarán y terminarán la carrera en Río Grande (Argentina), razón por la que hemos dispuesto que dos funcionarios/as y un equipo canino detector concurran hasta dicha localidad con el fin de inspeccionar a los vehículos en competencia y equipos auxiliares antes de la largada competitiva”, señaló Christian von Moltke, encargado regional de control frontera de SAG Magallanes.

“Otros dos equipos canino detectores, una máquina de rayos X y un importante contingente de inspectores apoyarán la revisión de quienes no participen de la carrera e ingresen al país, con lo cual esperamos agilizar el proceso fiscalizador y acotar los tiempos de espera de quienes transiten por San Sebastián”, puntualizó von Moltke.

Por su parte, el jefe de la oficina provincial de SAG Tierra del Fuego, Cristián Gómez, recomendó informarse antes de viajar y evitar llevar productos de ingreso regulado, a fin de hacer más expedita la atención. “En nuestras oficinas, página web, y en el mismo control fronterizo, nuestros usuarios pueden encontrar el listado de productos que deben ser revisados por funcionarios SAG, los cuales tienen relación con productos de origen animal y vegetal que pudieran poner en riesgo la sanidad fito y zoo sanitaria chilena. Por ello, ante cualquier duda, utilice estas herramientas para informarse, y siempre DECLARE al momento de llegar a la frontera, y de ese modo, evitará retrasos innecesarios en su ingreso al país.”

Durante la competición realizada el año 2018, funcionarios de SAG interceptaron más de 100 kilos de productos pecuarios y agrícolas, siendo estos últimos los de mayor frecuencia.

En este sentido, las autoridades reiteraron que en frontera sólo se permite el ingreso, previa declaración, de comida de uso personal (sándwiches y platos preparados) que contengan carne cocida y sin hueso, que no contengan vegetales crudos. Los productos sellados al vacío deben ser declarados, debido a que este tipo de embalaje no garantiza su inocuidad sanitaria.

Finalmente, SAG Magallanes destacó el compromiso y el trabajo de difusión realizado por los representantes Asociaciones automovilísticas chilenas y argentinas, entidades que cada años transmiten entre binomios competidores y equipos auxiliares los productos de ingreso regulado que serán controlados por los inspectores chilenos, información que conlleva una tremenda contribución para evitar multas y demoras, y finalizar con éxito este austral desafío.