El PSP presentó sus candidatos al congreso nacional.

En un acto llevado a cabo en el Club San Martin, el Partido Social Patagónico presentó a sus candidatos al Senado Nacional y Cámara a de Diputados, ellos son, Fabiana Rios a la Cámara alta, y Malena Teszkiewicz a diputados, quienes estuvieron acompañados por sus respectivos suplentes, Lisando Forradona, Mariano Pesciti y Mirtha Oriz.

Los discursos de Oriz, Plesciti y Teszkiewicz se encuadraron en la poner en claro la cercanía del Congreso Nacional con cada ciudadano de este país y lo que hay que llevar a ambas cámaras para mejora la vida de los fueguinos en particular y del país en general.

No fueron discursos combativos pro si dejaron claro que hay una notable diferencia entre el proyecto del PSP y los demás, a quienes acusaron de apelar al silencio y el orden del jefe a la hora de votar, “nosotros tenemos proyectos, conocemos la realidad, la vivimos y vamos a tratar de transformar esto que nos están dejando, porque Macri se tiene que ir por el voto de la gente que entienda que la política es un arma de transformación, defender la industria, el empleo, los derechos adquiridos y la desobediencia a aquellos que les dicen como y a quien votar, acompáñennos con su voto el 11 de agosto vamos a trabajar por y para los fueguinos”, dijo Teszkiewicz .

Por su Parte Fabiana Rios, contó desde sus inicios en la política, hasta su paso por la gobernación, reconoció aciertos y errores pero su discurso fue de una tremenda carga emotiva y de tono conciliador por lo que según dijo “costó seguir todos estos años, aquí veo gente a quien conozco, quiero y respecto que ha estado siempre y espero que ahora sigan estando, que nos acompañen, me siento agradecía por estar aquí ante todos ustedes y me comprometo como lo he hecho siempre a trabajar porque hay mucho por hacer y mucho por decir. Les pedimos el voto el 11 de agosto y les pedimos que sean ustedes y no los otros los que decidan que quieren para esta provincia y para el país los próximos años”, dijo entre otras tantas cosas.

