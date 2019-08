El informe por el que gobierno echó al al arqueólogo Lucas Turnes.

Sab 24/08/19.- En exclusiva presentamos el informe que desemboco en el despido del Arqueologo Lucas Turnes en el cual denuncia un cumulo de irregularidades en los estudios de impacto arqueológico que no se realizaron o se realizaron mal, en un tiempo mínimo, sin la cantidad de profesionales requerida y que quienes lo hicieron no tenían experiencia para hacerlo.

Lo que sigue es el informe del Arqueólogo Lucas Turnes Secretario de Cultura Director. General de Patrimonio Cultural y Paleontológico respecto de lo que se debió hacer en cuanto al cuidado del patrimonio arqueológico que se vería afectado por la traza de la ruta denominada Corredor del Beagle y que no se cumplió en ninguno de sus puntos.

Este es el informe que le costó el empleo a Turnes por denunciar un cumulo de irregularidades en los revelamientos realizados a lo largo de 132 km en 7 días cuando los mismos deberían haberse hecho en 60 días, la inexperiencia de los profesionales, y la cantidad, solo tres cuando en el pliego licitatorio se habla de al menos 30 arqueólogos y paleontologos con experiencia en Tierra del Fuego, separados en grupos de 10 por tramo, equipamiento especial como GPS, cuatriciclos, materiales para carpas resguardo. Turnes también informa que no se realizaron excavaciones, y en varios sectores del trazado solo se el trabajó desde los vehículos sin bajar la terreno. El informe contradice en todos sus puntos el que elevo la Directora de Museos y patrimonio Licenciada Carla Cuattrocchi a pedido del Ministro jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, donde confirma que se demoraron solo 7 días en realizar los trabajos de revisión sin haberse encontrado yacimientos arqueológicos que sean afectados por la ruta 30 o corredor del Beagle.

La nota de Cuattrocchi fue remitida el 15 de enero de 2019 y el informe de Lucas Turnes se emitió el día 16 del mismo mes y es contundente e irrefutable en cuanto a la urgencia de continuar con la obra sin prever el daño que se termino causando.

Se remiten entonces copia de la documentación solicitada.

A partir de la información que se dio a conocer en diferentes medios de comunicación de la provincia durante los primeros días de enero del presente, sobre el inicio de construcción de la Ruta 30, es que solicito se remita a esta Dirección Provincial, el plan de gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico, quiénes son los responsables del monitoreo y rescate del patrimonio, destino del mismo, teniendo en cuenta que, el Museo del Fin del Mundo, es el espacio final de resguardo.

Es importante tener en cuenta que, dentro de las misiones y funciones asignadas a la suscripta, mediante Decreto 1608/18, Anexo I, se encuentran:... Desarrollar y conducir acciones necesarias a fin de rescatar, conservar.... Como así también ... Entender en los trámites de declaración de interés patrimonial sobre bienes, sitios y edificios históricos... En ese sentido y teniendo en cuenta que es una ruta que atraviesa sectores de valor patrimonial, es que se reitera lo expresado por el Lic. Lucas Turnes en Informe N°62/18 en el cual requiere, entre otras cosas, especial cuidado en el tramo de la traza Tramo 1 Sección 2 que atraviesa e impacta sobre 9 yacimientos y el cementerio de peones de Estancia Remolino, con posible presencia de enterratorios humanos en inmediaciones a dicha estancia, Decreto Provincial N°888/12 (Declaratoria de Patrimonio Histórico Provincial de cementerios y enterratorios), teniendo en cuenta también que se encuentran enterrados miembros de la comunidad yagán.

Cabe agregar que, esta Dirección Provincial, carece de toda información y no ha sido convocada ni ha participado en la gestión de sectores con potencial valor turístico vinculado al Patrimonio histórico cultural y paleontológico, tal lo expresado en nota D.P.M. y P.C. N°201/18

Asimismo se eleva adjunto, Informe N°1/19, presentado por el Director General de Patrimonio Cultural y Paleontológico, en el cual solicita el Estudio de Impacto Arqueológico, producto final de un trabajo al que acompañó en su desarrollo y cuyo Informe de lo actuado acompaña al presente.

Por medio de la presente me dirijo a Usted a fin de solicitarle información respecto al estudio de impacto arqueológico y paleontológico que se realizó en el marco de la obra “Apertura de traza, construcción de obras básicas, calzada enripiada y obras de arte, Corredor Costero Canal Beagle“, adjudicada mediante licitación a la empresa Juan Felipe Gancedo S.A. Personalmente fiscalicé las labores realizadas por la empresa Arqueoambiental, responsable de la realización del Estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico, durante los días 21 al 28 de noviembre de 2018. Durante el trabajo de campo se detectaron serias irregularidades, que fueron oportunamente transmitidas al Secretario de Cultura al finalizar el trabajo de campo, el día 28 de noviembre de 2018:

1) El tiempo dedicado a una prospección intensiva a lo largo de 132 km fue completamente insuficiente, ya que fue realizada en ocho jornadas de campo; 2) La cantidad personal contratado para realizar el relevamiento (2 arqueólogos y 1 paleontologo) resultó insuficiente para abarcar mediante una inspección visual el área de impacto directo e indirecto (50m desde el eje del camino); 3) No se realizaron prospecciones sub–superficiales, que permitieran detectar restos arqueológicos no observables a simple vista; 4) Los profesionales contratados carecían de antecedentes en el relevamiento de yacimientos de capas antropogénicas en concheros, condición explicitada en el pliego licitatorio (Anexo II, Licitación Pública N° 11/2017, “Apertura de traza, mejoramiento y construcción de obras básicas calzada enripiada y obras de arte– Corredor Costero Canal Beagle“, Tramo I, Sección I, p. 176). y que resultó en una severa limitación durante el trabajo de campo; 5) Una extensa sección del tramo 2, desde la progresiva 28+100 hasta la progresiva 58+847 se relevó mayormente en vehículo, hecho que afectó seriamente la capacidad de detección de material arqueológico.

A continuación se detallan cada uno de los segmentos relevados en vehículo: desde la progresiva 28+100 a 28+200, de 28+500 a 32+400, de 32+500 a 36+100, de_

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

SECRETARIA DE CULTURA DIRECCION PROVINCIAL DE MUSEOS Y PATRIMONIO

36+200 a 37+100, de 37+200 a 38+239, de 38+360 a 41+700, de 41+900 a 43+007, de 43+043 a 45+170, de 45+200 a 45+800, de 46+200 a 46+500, de 46+600 a 52+716; de 52+800 a 53+500; de 53+518 a 54+160: de 54+361 a 54+700, de 56+016 a 56+300, de

56+553 a 58+847. a 6) en el tercer tramo no se realizó un relevamiento de la traza propuesta por la empresa constructora, sino que los profesionales de la empresa Arqueoambiental se desplazaron mayormente por la costa, debido a que esta zona presentaba menos dificultades para desplazarse a pie.

En suma, si se consideran las diferentes irregularidades detectadas durante el trabajo de campo, debería realizarse una nueva prospección intensiva, de acuerdo a las condiciones explicitadas en informes anteriores. Para poder concretar el Estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico de forma rápida y eficaz, será necesario contar, como mínimo, con un equipo de 10 arqueólogos que incluya profesionales con experiencia en la detección y excavación de complejos de capas antropogénicas en concheros y 3 paleontólogos con experiencia de trabajo en Tierra del Fuego.

Los profesionales contratados deben dividirse en tres equipos, para poder abarcar en forma simultánea los tres tramos de la obra vial. Para poder cubrir cada uno de los tramos se requerirá como mínimo de 30 días.

El equipo de trabajo deberá estar provisto de los materiales e insumos detallados en el pliego licitatorio (vehículos con movilidad doble tracción, cuatriciclos, GPS de alta precisión, notebooks, indumentaria adecuada, palas, estacas, bolsas de diferentes tamaños e insumos de librería). Una vez finalizado el trabajo de campo, se estima que serán necesarios, como mínimo, otros 30 días por tramo para poder procesar los datos recolectados en el campo y elaborar el informe de impacto arqueológico y paleontológico. Además, fuera de este esquema de trabajo, deben contemplarse las excavaciones de rescate y/o salvataje, que sólo deberían realizarse como último recurso, en caso de que no sea posible desviar la traza de la ruta.

Sin otro particular, saludo atte.

Lic. Lucas Turnes M.J.G.– Sec. de Cultura Dir. Gral de Patrimonio Cultural y Paleontológico

