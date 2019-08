Dra. Yolanda Bertazzo: ” La pastilla del día después debe entregarse en todas las farmacias sin receta”.

La profesional sostuvo que en su provincia la pastilla del día después es de venta libre y debe tomarse entre las 24 y las 48 hs después del acto sexual, por lo que recomendó que en Tierra del Fuego, se avengan a cumplir la ley porque esto esta normado.

Salvemos Miles de vida es una campaña que organizan profesionales de la salud en pos de evitar muertes de mujeres por abortos clandestinos y que afecta la salud de las mujeres donde muchas de ellas pierden la vida. Es la misión que tenemos los médicos que hemos asumida esta función.

“Creo que la campaña esta teniendo muy buena repercusión soy la jefa del programa de salud reproductiva de la Provincia de San Luis, y creo que la gente ha comenzado a entender que estas practicas pueden producir la muerte, dejar niños huérfanos y que en realidad son muertes evitables. Si lo logramos y lo pudiéramos hacer en los hospitales o centros de salud otro sería el resultado”.

En cuanto a quienes se oponen a estas practica e incluso al dictado de la Educación Sexual Integral (ESI) sostuvo que se cubren de prejuicios, están mas atrasadas y seguramente si dejaran que esto se conozca, no habría mitos, ni cuestiones tabúes, si se informaran no tendrían tanto miedo y no taparían con campañas no reales, mitos, prejuicios y creencias, una cuestión que debe ser un hecho y debe darse en todas las escuelas del país, publicas o privadas. Pero oponerse en escuelas que son laicas es atender contra el derecho de los niños a la educación.

Finalmente, y en cuanto a la pastilla del día después, se vende como cualquier método anti conceptivo y no debe tener ninguna receta, es una pastilla que evita el embarazo y no debe vender con ninguna receta, o receta archivada”. Todos los métodos están cubiertos por la ley nacional y por ley se deben entregar en todos los centros de salud.

E incluso los jóvenes que n la reciban pueden realizar algún tipo de presentación en la justicia.