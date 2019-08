Dra. Judith Di´Giglio Secretaria de Salud. “Estamos atendiendo 1400 pacientes por mes”.

La funcionaria sostuvo que la mayoría de los profesionales están permanentemente en la ciudad pero algunos son itinerantes, como endocrinología que son de difícil acceso, la gastroenteróloga y vienen a la ciudad todos los meses.

Es un servicio de eficiencia y calidad y los especialistas, como cardiólogos, fonoaudióloga, psicóloga infantil, psiquiatra, y el oncólogo viene una vez por mes y atiende en el Centro de Salud de Margen Sur.

La atención en su mayoría es gratuita tengan o no obra social, es gratuito para todos y la especialidad con mayor demanda es endocrinología y gastroenterología porque son especialidades que no estaban disponibles en la ciudad, en el hospital, y había mucha demanda como neurología que también tiene mucha demanda porque no hay especialistas en el sistema público.

El centro se encuentra ubicado en San Martin 10 de nuestra ciudad y sin duda ha venido a reemplazar al hospital en casi todos los servicios, ya que además trabaja en conjunto con el Centro de rehabilitación Mamá Margarita y el laboratorio de Análisis clínicos, mas todos los centros de salud municipales.