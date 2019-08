Bertone y Romero, en retirada. Los edificios escolares, en ruinas.

Las quejas de estudiantes y docentes se suceden día a día, al igual que las excusas.

Durante toda su gestión han puesto en riesgo la salud y la vida de quienes concurren a las escuelas.

Hechos como la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la explosión de la escuela de Moreno, o más recientemente los heridos en Ituzaingó (http://www.primerplanoonline.com.ar/…/exploto-una-estufa-u…/) dejan en claro que estas políticas de desinversión en la infraestructura son una irresponsabilidad criminal.

Novedades de hoy 13 agosto

En el taller del Cpet el abastecimiento de agua no alcanza para cubrir las necesidades diarias. A raíz de ello, al llegar la tarde, los baños se quedan sin suministro y consecuentemente no reúnen las condiciones sanitarias mínimas para el dictado de clases.

Sumado a esto, la caldera del sector donde lxs estudiantes hacen su recreo no funciona y el frío es muy intenso. Personal de Infraestructura revisó el equipo hace pocos días, corroborando que no funciona, pero no lo repararon. Mientras, un equipo nuevo de calefacción espera, aún envuelto, a ser colocado.

En el Colegio Soberanía Nacional la situación con el agua es similar: a la tarde no queda agua en la cisterna y cuando ingresan lxs estudiantes del Cens N° 28 no hay agua y la escuela está sucia.

El Centro Polivalente de Arte arrastra un problema de calefacción desde hace años y las promesas de solución datan de la misma época. Hoy, en el turno mañana, Infraestructura Escolar estuvo trabajando en el edificio con alumnos adentro. Dos cursos suspendidos. En el turno tarde, cuatro aulas estuvieron sin calefacción y sus respectivos docentes cumpliendo horario en sala de profesorxs.

En la escuela N° 42 suspendieron las clases de educación física dado que se encontró una considerable cantidad de excremento de ratas en el cuarto donde se guardan los elementos para la actividad. En el comedor y en el patio también pero las clases no se suspendieron.

En el colegio Antártida Argentina no se dan clases de educación física desde el 30 de julio dado que el Gimnasio Integrador donde se desarrollan está en reparación. No hay fecha para el reinicio de las actividades.