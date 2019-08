Bertone pide autorización de deuda por 3 millones de dolares mas, y admiten que los u$s 150 millones para obra están comprometidos.

Dom 11/08/19.- A cuatro meses de dejar la gobernación, Rosana Bertone quiere seguir endeudando a Tierra del Fuego: u$s 3 millones para darle energía eléctrica a 80 personas de Tolhuin. Sospechan que es para favorecer empresas ligadas al intendente Claudio Queno, como también a ella misma. Enojo del gobernador electo Gustavo Melella: “Es increíble que gasten en esto con la necesidad de agua, cloacas, gas y pavimento que tiene Tolhuin”. Para colmo, el director provincial de Energía admite que los otros u$s 150 millones de deuda ya están comprometidos para otras obras.

Rosana Bertone va a los actos del peronismo nacional (Frente de Todos) y toma deuda pública para Tierra del Fuego como si hubiera ganado las elecciones. Aunque ocurrió todo lo contrario: el 16 de junio Gustavo Melella le dio una “paliza” de 13 puntos de diferencia, 51% a 38%, alzándose con el triunfo en primera vuelta, sin necesidad de balotaje.

En su postura de no darse por enterada, y aunque su aislamiento en la política provincial y nacional crece, la gobernadora de “la Isla” pidió a la Legislatura tomar casi u$s 3 millones de nueva deuda pública destinados a la “electrificación rural para emprendimientos productivos en la Ruta Provincial 23-Tolhuin”. En sus argumentos, el proyecto de ley habla de un tendido eléctrico de 29,8 kilómetros a la vera de esa ruta, que beneficiará a 80 pobladores allí instalados. A razón de 37.500 dólares por cada uno de ellos, parece una inversión cara, que se financiará con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) más nueva deuda; y que además superará los u$s 3 millones, pues -según el propio proyecto- a la inversión proyectada hay que sumarle “intereses, comisiones, gastos y accesorios”, sin especificar cuánto costarán los mismos.

Como suele ocurrir en Tierra del Fuego, la explicación real de cada proyecto legislativo se encuentra hablando con sus pobladores. “Hay un desarrollo inmobiliario vinculado a (Claudio) Queno, compraron tierras fiscales muy baratas a través de testaferros, algunos ya los vendieron, y justamente el tendido eléctrico pasa por ahí”, señalaron -con palabras distintas, pero la misma información- dos fuentes del tercer municipio en importancia de la provincia. “Además hay contar a las turberas (extracción de turba, un recurso no renovable), que todos señalan como de Bertone o vinculadas a ella”, agregaron otros dos consultados.

Según estas fuentes, los favorecidos por el tendido eléctrico no terminarían en amistades y/o testaferros de Queno y Bertone. También se cuentan al Camping La Correntina; así como la estancia “Don Matías”, que pertenece a José Luis Paños, empresario televisivo de la provincia a través de Ushuaia Visión S.A. y TV Fuego S.A., de quien hace 6 meses se sospechaba que el secretario de Medios de Bertone -Pablo Cabas- quería entregarle la pauta publicitaria y los canales estatales.

La versión del presidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE), Alejandro Ledesma, es otra: “Este es un trabajo que hace tiempo venimos realizando. Es la ruta 23, frente a la entrada de Tolhuin, en la zona industrial donde están las turberas, los aserraderos y algunas empresas chicas que se han instalado en el sector. Necesitamos darles desarrollo y para eso es necesaria la electricidad”, dijo.

Entre sus fundamentos, el proyecto habla de proveer energía de red a “23 usuarios directos, entre los que se encuentran establecimientos ganaderos, turberas, foresto industrias e inclusive campings, que representan una población beneficiarla total de más de 80 personas a lo que se suman los habitantes de la comunidad del pueblo originario Shelk’ nam Rafaela Ishton”.

Fondos para obras: de 170 a 150 millones de dólares, ¿y ahora nada disponible?

En su defensa del proyecto, el titular de la DPE -Ledesma- dejó una definición que preocupó aún más de lo que ya estaba a Gustavo Melella y su equipo. Consultado sobre el pedido de nuevo endeudamiento por u$s 3 millones, habiendo u$s 150 millones disponibles de la deuda que se tomó en 2017, Ledesma apuntó que “eso es para las obras que se están haciendo para la provincia”.

La declaración de Ledesma, realizada esta semana a una radio provincial, encendió todas las alarmas en el propio Gustavo Melella, como también en su equipo. “Resulta que hace dos meses quedaban u$s 170 millones, luego 160, después 150, y ahora esta última cifra está toda comprometida”, apuntó uno de los responsables de una transición que no está funcionando.

Los jefes de gabinete provincial y de Río Grande, Leonardo Gorbacz y Agustín Tita respectivamente, se sacaron la foto de ocasión el 12 de julio pasado. Pero, desde entonces, el equipo de Melella no recibió nada de la información que solicitó. “Cuando asumamos, vamos a encontrar un muerto en cada cajón. Hasta nos comentaron que están quemando expedientes. Espero que no sea verdad, no tienen idea lo que es Gustavo en modo enojado”, apuntó un ladero del gobernador electo.

Melella, más allá de la campaña a diputados y senadores nacionales, donde presentó listas propias, mantiene su perfil silencioso y discreto. Los más cercanos a él confiesan que no quiere atenderle el teléfono a ningún funcionario de Bertone. “Se hacen los amables, pero ninguno rompe la Omertá y nos brinda información fehaciente. No tienen idea lo memorioso que soy”, se le escuchó decir al próximo gobernador hace algunos días.

