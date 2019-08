ATE. Alerta y movilización en la municipalidad y criticas para todo el mundo

Mart 13/08/19.- ATE anunció hoy en conferencia de prensa que comienza una alerta y movilización en el Municipio de Rio Grande, porque el sueldo no alcanza. Córdoba dijo que esto no les va a gustar pero hay que prever y en esto tienen responsabilidad los legisladores que deben ver que hacen con los trabajadores estatales por eso será clave la discusión del presupuesto.

En una conferencia de prensa llevada a cabo hoy en la sede gremial de la Calle Pacheco la conducción de ATE que ganó las elecciones la semana pasada, confirmó que están estado de alerta y movilización en el Municipio de Rio Grande y que si no hay respuestas saldrán a la calle a reclamar lo que les corresponde. Tanto Felipe Concha como Marcelo Córdoba no ahorraron criticas para el gobierno, los legisladores, por la situacion en que se encuentran los trabajadores y calificaron esta como insoportable.

Los dirigentes se refirieron a la situacion nacional a partir del dolarazo de ayer y la perdida del poder adquisitivo a partir de la devaluación que genera y la precarizacion a que son sometidos los trabajadores, por eso anunciaron el alerta y movilización ante gobierno y municipio, adelantaron que ya no habrá yerba de 50 pesos y que quizá no la encuentren en las góndolas. El primer semestre no puede durar 9 meses, no se puede soportar mas, el sueldo no alcanza, remarcó.

Audios gentileza Marcelo Mora.