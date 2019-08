Abby Goodal:”Lo que están haciendo con el Corredor del Beagle es criminal”.

Goodal sostuvo que en diciembre de este año comenzaron a destruir todo cerca de Harberton y que hablaron con gobierno para que no destruyan los característicos arboles bandera que son un símbolo de esa zona de la isla, también solicitaron que desviaran la traza 8 kilómetros para resguardar el paisaje, pero les respondieron que por tratarse de una ruta escénica no se podía y debía hacerse paralelo al canal. Nadie les aviso, ni les dijo nada sobre el tremendo trabajo de suelo en Barrancas Bancas, que comenzaron a realizar y les solicitaron que resguardaran los árboles y si lo hicieron, no así en el límite con Mohat donde desmontaron terriblemente, es muy triste lo que hicieron ahí y antes de llegar a la Bahía Brown modificaron la traza y también voltearon arboles muy añejos.

También se refirió al ancho de la ruta que en principio solo iba a ser de unos 7 metros pero ahora parece una autopista de 4 carriles, es decir que tiene como 20 metros de ancho.

En cuanto a los yacimientos arqueológicos, Abb

y Goodal sostuvo que presentaron “tres opciones distintas para protegerlos entre Varela y el Rio Cambaceres que son los sitios más antiguos del Canal y la respuesta fue negativa, en la audiencia pública dijeron que iban a respetar la traza actual pero hay partes que es más ancho que la ruta 3”.

Finalmente se refirió a la cantidad de reuniones que tuvieron previo al inicio de la obra y que en es momento estaba todo bien, pero luego “se dio vuelta la tortilla, dijeron que no podían hacer modificaciones dentro de todos los kilómetros que afectan a Harberton que son 32 kilómetros y nosotros pedíamos que modificaran 8 kilómetros, la ruta es fantástica y es escénica ahora, Hay tres cosas que me duelen en el alma lo que están haciendo con El túnel y encajonado que conozco desde pequeña, es increíble, me parece criminal, los sitios arqueológicos y entrando a Moat es un cambio de paisaje terrible de 50 metros desmontado dan ganas de llorar”.

Como dato final y mas que llamativo, Goodal señalo que su marido habló con los trabajadores de la empresa Gancedo y le dijeron que les habían dado la orden para que hicieran la ruta de manera tal que pudieran transitar dos camiones a la vez sobre la traza y esto huele horrible, puntualizó.

Cabe señalar que el secretario de Medio Ambiente de la Provincia en declaraciones radiales señaló que iban a sancionar a la empresa Gancedo por no colocar el cartel de obra pero que la obra sigue.