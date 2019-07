Trabajadores de Tecnomyl reclaman por salarios y compañeros despedidos.

Sab 20/07/19.- En el marco del conflicto sindical en el que nos encontramos con la empresa Tecnomyl desde hace no menos de un año, y luego de varias audiencias y negociaciones fallidas en las que siempre los trabajadores hemos puesto de manifiesto buena voluntad, en contraposición a la postura arbitraria e intransigente del apoderado de la empresa, José Luis Ramos y su asesor letrado Cristian Rubio, a cargo de la negociación, aún nos encontramos en la ardua lucha de reclamar que se nos devuelva nuestro salario digno y se reincorpore a los 12 compañeros despedidos SIN CAUSA en medio de una Conciliación Obligatoria.

En la reunión llevada a cabo el día 17 de julio los representantes de la empresa mencionados anteriormente, realizaron una propuesta absurda y nefasta donde claramente la única beneficiada sigue siendo la empresa Tecnomyl y no manifestaron ninguna intención de atender nuestros reclamos, redoblando las maniobras extorsivas que han utilizado durante todo el conflicto.

No menos importante es el hecho de que, a pesar de que la empresa viene manejándose en la ilegalidad, la justicia los sigue favoreciendo en su accionar, a tal punto que le permite a Tecnomyl el ingreso de nuevo personal para reemplazar los puestos de los compañeros que se encuentran ejerciendo su derecho constitucional a huelga y maniatando a los trabajadores en cada acción tomada con denuncias penales, intentando así desviar el conflicto gremial para debilitar la lucha que llevamos adelante dignamente y con muchísimo sacrificio.

Es necesario destacar que la Ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo establece la protección del derecho a huelga en varias partes de sus artículos 243, 244 y 245. Especialmente el art. 244 reza: “el empleador no podrá concertar durante el tiempo de duración de la huelga u otras medidas de acción directa aprobadas por la organización sindical pertinente nuevos contratos de trabajo que tiendan a sustituir o reemplazar en su cargo al trabajador, ni adoptar medidas disciplinarias en su contra, ni alterar la situación o condición en que se encuentra revistando en la empresa.”

Solicitamos el acompañamiento de todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas de la provincia en defensa de los puestos de trabajo y contra el avasallamiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

SUPIQyPPTDF

Sindicato Único del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Provincia de Tierra del Fuego