REITERAN LA IMPORTANCIA DE APLICARSE LA VACUNA ANTIGRIPAL

Quienes deban vacunarse, deberán concurrir entre las 9 y 20 sólo con el DNI, o bien con la Libreta de Salud. La aplicación de la vacuna es totalmente gratuita.

Los grupos de riesgo que deben vacunarse son los pacientes de 2 a 64 años con enfermedades crónicas o con tratamiento prolongado; embarazadas y puérperas y niños desde el nacimiento hasta los 2 años; mayores de 65 años y personal de salud.

La directora de Promoción y Cobertura Social de Salud, Dra. Marcela Segovia, remarcó la importancia de la vacunación y reiteró el llamado a la población a inmunizarse, ya que “aún no se han vacunado todos los que debían vacunarse. Deberíamos estar terminando la campaña antigripal de invierno y según nuestras estadísticas, estamos en el 60% y continuamos aplicando dosis porque no se han cumplido con las metas”.

La profesional apuntó especialmente a los adultos mayores, toda vez que “los no vacunados son los que mueren en invierno por neumonía” y que en cambio “los mayores vacunados pueden padecer una gripe con alguna molestia, pero no hacen neumonía y no mueren”.

La Dra. Segovia mencionó también que “existe un mito respecto a la vacunación” basado en la falsa creencia de que quien se vacuna es más propenso a engriparse “pero hay que aclarar que esto no es así, y que estando vacunado, una gripe no te va a matar” afirmó la doctora.

“Afortunadamente, los fueguinos tenemos la posibilidad de tener un CAPS a menos de un kilometro de nuestras casas. También estamos en los TDF en Familia vacunando, así que los esperamos a todos para aplicarse la vacuna antigripal y neumocócica y tener un invierno tranquilo” concluyó.