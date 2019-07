Primer censo de personas trans: Se presenta este viernes en el Centro Cultural Alem.

Río Grande.- Se trata de la Primera Encuesta Provincial de personas trans, que ha sido gestada y promovida desde la organización De Igual a Igual RG, contando con el apoyo del Municipio de la ciudad de Río Grande y también del Concejo Deliberante. “Esta encuesta tiene como objetivo obtener datos sobre la situación real de la población trans en nuestra provincia, en especial lo referente a los ejes que hemos considerado más relevantes en la vida de la comunidad, como lo son el acceso a educación, salud, trabajo, vivienda justicia, seguridad social, recreación” detalló Ema Bejarano, quien integra la organización De Igual a Igual. “El análisis de estos datos será la base del diseño de políticas públicas que garanticen de manera efectiva el acceso a cada uno de estos derechos enumerados. La sanción de la ley de identidad de género a nivel nacional N° 26.743, fue el 9 de mayo de 2012, siendo este una conquista muy importante en materia normativa, dando sustento a los derechos que la comunidad trans posee. Sin embargo, sabemos que la letra fría de la ley no se traduce en el ejercicio efectivo de los derechos humanos, prueba de ello son los reclamos constantes que les integrantes realizan, principalmente en materia de educación, salud y trabajo, derechos básicos para el acceso a los demás”. “A nivel provincial no existe, actualmente, normativa que pretenda garantizar derecho alguno para la comunidad trans. Sí, a nivel local contamos con la Ordenanza N° 3686/2017 que dispone de un cupo no inferior al 0,5%, para el acceso laboral de personas trans en el ámbito municipal, ello implica el puntapié desde el ámbito público para la implementación en el ámbito privado” destacó Bejarano y agregó “Lo cual resulta un avance enorme en esta materia pero indudablemente necesitamos avanzar aún más, y es con datos precisos que podremos diseñar políticas superadoras que mejoren sustancialmente la calidad de vida de elles”. En cuanto al interés en diseñar esta encuesta y obtener datos, Ema dijo: “Este trabajo es mucho más que una simple encuesta, se trata de una manera de comenzar a romper con el círculo de la invisibilidad, y modificar el status quo hasta llegar a la transvisibilidad para la igualdad de derechos porque el mundo es diverso, para la igualdad y el respeto”. Derivando en el registro de situaciones de violencia, educación, salud implementando medidas de acción positiva que permitan remover prácticas discriminatorias por parte de sectores públicos y privados, que producen exclusión social, política y económica estructural y sistémica”. Finalmente, la referente aseguró que la idea es “proponerles que nuestro horizonte sea convertirnos en una provincia de vanguardia en el respeto a la diversidad, sea ejemplo de una sociedad madura, erradicando la discriminación entre nosotres, sus integrantes”