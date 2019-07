Pesce: “Un aumento de jubilaciones no implica defaultear las Leliq”

En diálogo conPesce descartó las versiones mediáticas que surgieron tras las declaraciones de Fernández, y afirmó que este Gobierno fracasa en su control de la inflación porque aplica un “enfoque ortodoxo” que “parece no dar resultados en la economía real”.

“Fernández plantea un aumento de las jubilaciones y le contrapone la gran expansión monetaria que implica el pago de los intereses de la las leliqs”, analizó el exvicepresidente del BCRA durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

“Con estas tasas de interés, el Gobierno admite que este no es el tipo de cambio”.

En este sentido, el experto dijo que “el Gobierno aplica un torniquete monetario que no da resultados”. “Después de que asumieron dijeron que la devaluación no se iba a trasladar a los precios y que la inflación era fácil de controlar. Eso no fue así. Todavía hoy los analistas coinciden en que la inflación de julio fue del 2,5%”, lanzó.

Con respecto al futuro, Pesce dijo que “hay que avanzar hacia un acuerdo de precios” que permita “frenar la inflación inercial” y hacer crecer el producto. Consultado acerca de la propuesta de pacto social “a la Gelbard” planteada por Cristina, aseguró que “se trató de otro momento histórico”, y que no ve posibilidad de alcanzar algo similar.

Por último, el economista analizó el salto de este martes que llevó al dólar a cerrar en $44,9, su máximo valor en seis semanas, y destacó que “no se puede hacer futurología” con respecto a la divisa estadounidense.

“Con estas tasas de interés, el Gobierno admite que este no es el tipo de cambio. No se trata del salto del dólar en particular, sino de los pequeños saltos recurrentes que está teniendo”, concluyó.

Ámbito.com