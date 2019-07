PASO 2019 El 11 de agosto el radicalismo tiene que volver a ser la esperanza de los argentinos y no el negocio de quienes quieren cerrar su carrera con un broche de oro”

Por Armando Cabral

Viern 26/07/19.- La precandidata a senadora nacional de la lista Cantera Popular – Juntos por el Cambio, Natalia Jañez, se refirió al trabajo que viene llevando adelante la lista que encabeza con vistas a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En este sentido, “Presentar una lista integrada por militantes de base, quienes hoy no ocupa cargos y llevamos la campaña a pulmón, tiene una gran recompensa en el reconocimiento de radicales cansados, jóvenes y no tanto como los jubilados de ver siempre las mismas caras que se repiten en las elecciones. Algunos como Pablo Blanco dicen no tener miedo a nada y enfrentar a cualquiera que se les presente con tal de cerrar su carrera política con un broche de oro, pero la verdad que son los mismos dirigentes sin gente que no hicieron más que alejarse de la gente, de nuestro partido que alguna vez supo ser la esperanza de los argentinos en los momentos difíciles”.