Pascual Lombardo:”Todo lo que recibimos está documentado y a disposición de quien quiera verlo”

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios hiso un descargo a partir de las denuncias de los últimos días realizadas por Emanuel Trentino, Secretario General de UTEDYC a quien dijo que se le habia explicado en varias oportunidades cuales son los fondos que reciben y como se distribuyen.

Lombardo dijo que las cosas que se han dicho no son ciertas porque deben rendir ante Defensa Civil de la Provincia, lo mismo con el Municipio y en el Ministerio de Seguridad de la nación todo se ha rendido, si no fuera así no podríamos cobrar mas subsidios. En el año 2018 se repartían 24 millones, pero Rio Grande cobró 1.800.000 pesos, está todo documentado y rendido.

Finalmente invito a este medio a visitar la institución y puso a disposición toda la documentación a la vez que acuso al propietario de un medio que quiso formar una asociación de bomberos y no pudo.

Sostuvo ademas que el 50% de los fondos que reciben van a parar a la secretaria de seguridad de la provincia.