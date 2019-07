Pablo Blanco: ”No tenemos ninguna ejecución presupuestaria en lo que va del año”.

Lun 08/07/19.- El legislador de la UCR/Cambiemos, negó que se haya agotado el presupuesto reconducido y califico de mentira los dichos de funcionario del gobierno respecto de la compra de vacunas porque nación no las había enviado. Cuestionó la mentira sobre el envío de vacunas, y detalló que no hay información de ejecución presupuestaria en todo lo que va del año.

Blanco dijo que los gobernadores de la oposición se han puesto de acuerdo para reclamar vacunas y después resulta que no las utilizan, no las utilizan en su totalidad, las campañas de vacunación no se llevan a cabo porque ellos no las llevan adelante.

Finalmente y respecto de los reclamos de 600 millones, Blanco dijo que si se les debiera tanta plata no podrían cumplir ni con el pago de salarios, el IPV también salió a decir que le debían 600 millones y cuando fue a la comisión dijo que no le debían nada y encima con este presupuesto reconducido del cual en lo que va del año no recibimos una sola ejecución presupuestaria más allá de los reclamos que hemos hecho estamos en el aire con ese tipo de información, esperemos que ahora superada la etapa electoral se dediquen a la cuestión administrativa y envíen los números, a la comisión de economía tampoco va nadie”, puntualizó.