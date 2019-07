Melella:”Espero que acompañen a Martin Perez porque se va a encontrar con un gran equipo”

Mart 09/07/19.- El intendente de Rio Grande y Gobernador Electo se refirió a la relación institucional con los 3 intendentes de la provincia, fue durante el acto por el Día de la Independencia y rescató que hay que apoyar a Martin Pérez para que tenga una buena gestión, a la vez que adelantó que con Daniel Harrington y Walter Vuoto tomara la misma postura porque si no estaría demostrando que en estos años no ha aprendido nada.

El intendente Gustavo Melella sostuvo que los riograndenses deben acompañar a Martin Perez, intendente electo, porque estar frente a una gestión y porque se va a encontrar con un gran equipo de trabajo. El gobernador electo comprometió su acompañamiento y dijo que es un hombre capaz, joven y si no hiciera eso estaría demostrando que no he aprendido nada, hablaría muy mal de mi, el compromiso es mío para acompañarlo para que le vaya bien”.

“O salimos todos juntos para adelante o nos hundimos todos, no vamos a reunir en estos días, ya nos venimos reuniendo y creo que vamos a tener una excelente relación institucional, y también lo creo de Walter Vuoto y de Daniel Harrington”.