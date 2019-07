Melella defendió el BTF público y reiteró el respaldo a los precandidatos a Senadores y Diputados de la Lista 503

Por Armando Cabral

Juev 25/07/19.- En el marco del encuentro con militantes, simpatizantes y vecinos que se realizó en el Club Sportivo de Río Grande, del cual participaron los pre candidatos a Senadores y Diputados de la Lista 503 “Sigamos Juntos” del frente “Vamos Todos a Vivir Mejor”, el gobernador electo de la Provincia, Gustavo Melella, hizo uso de la palabra y consideró que “nuestra provincia y nuestro país no se pueden privar de tener Senadores y Diputados como ellos: íntegros; transparentes; honestos; capaces; que no levanten la mano por el endeudamiento, por la reforma jubilatoria o en favor del fondo monetario y los fondos buitres. Nosotros no tenemos la necesidad de esconderlos como alguna lista esconde a sus candidatos a Diputados porque les da vergüenza”.