Liliana Martinez Allende:”El gobierno nacional envio las vacunas y acá esta el remito”.

SMIS – Remito de movimiento

1MZ2G8OV4G

Fecha de emisión 28 de junio de 2019 17:47:40

Remito: 00DiCEI-00800000002-16111

Fecha Remito: 28-06-2019 Fecha Recepción: *sin dato*

Institución Origen: Ministerio de Salud de la Nación Institución Destino: Tierra del Fuego PAI

Depósito Origen: BNDO – Oneto liberados Depósito Destino: CAMARA DE VACUNAS

Responsable Dep. Orig.: *sin dato* Responsable Dep. Dest.: *sin dato*

Dirección Retira: Solis 1950 – CABA Dirección Entrega: 12 de Octubre esq. Maipú

Programa Sanitario: DiCEI

Observaciones: *sin dato*

Producto Lote Vencimiento Cantidad

AMARILICA – MULTI X 10 – FIEBRE AMARILLA – Frasco – DOSIS – SANOFI

PASTEUR

R3C061V 31/01/2021 1200

DILUYENTE FIEBRE AMARILLA – DILUYENTE – Frasco – DOSIS – SANOFI PASTEUR R4A071V 31/03/2021 1200

VACUNA BCG – BCG – Frasco – NO APLICABLE 0378G070 30/09/2020 500

DILUYENTE BCG – DILUYENTE – Frasco – DOSIS 0708S4036 31/08/2022 500

DPT-A (TRIPLE BACTERIANA ACELULAR) – DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS

ACELULAR – Frasco – NO APLICABLE

AC37B319DB 28/02/2021 660

DPT – MULTI X 10 – DIFTERIA, TETANOS, PERTUSSIS – Frasco – NO APLICABLE 0000418 31/08/2020 1000

HEPATITIS A (PEDIÁTRICA) – HEPATITIS A (PED.) – Frasco – NO APLICABLE R023950 06/02/2021 130

HEPATITIS A (PEDIÁTRICA) – HEPATITIS A (PED.) – Frasco – NO APLICABLE R027372 04/03/2021 830

HEPATITIS B (ADULTO) – MULTI X 10 – HEPATITIS B (ADULTO) – Frasco – NO

APLICABLE

WVX18002 22/03/2021 0

HPV CUADRIVALENTE – Monodosis – 1 – UNIDAD 010417 01/04/2021 400

MENINGOCOCCICA A, Y, C Y W135 – MENINGOCOCO CONJUGADA

TETRAVALENTE – Frasco – DOSIS – GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA

AMVA138A 31/12/2020 1440

NEUMOCOCCICA CONJUGADA- 13 VALENTE – NEUMOCOCO 13 VALENTE –

Frasco – NO APLICABLE

009459 30/04/2021 1600

ROTAVIRUS – Monodosis – NO APLICABLE AROLC163BJ 31/01/2021 900

SABIN BIVALENTE – POLIOMIELÍTICA ORAL BIVALENTE – Frasco x 20 dosis – NO

APLICABLE

AOP4A646AB 31/10/2020 2000

GOTERO SABIN – GOTERO – Gotero – NO APLICABLE CG141703B 31/12/2999 100

SRP (TRIPLE VIRAL) – SARAMPION, RUBEOLA, PAROTIDITIS – Frasco – NO

APLICABLE

S004489 15/02/2021 480

DILUYENTES SRP – DILUYENTE – Frasco – DOSIS S004761 16/07/2021 480

ANTIRRABICA – CELULAS VERO (INACTIVADA) – ANTIRRABICA CELULAS VERO –

Frasco – NO APLICABLE

R1A161V 31/12/2020 150

HIB (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B) – HAEMOPHILUS INFLUENZAE B – Frasco –

NO APLICABLE

1148T036 30/06/2021 50

DILUYENTE HIB – DILUYENTE – Frasco – DOSIS 1158S4003Z 31/05/2022 50

HEPATITIS A (ADULTO) – Frasco – NO APLICABLE R020417 10/02/2021 144

GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS B – IG ANTIHEPATITIS B – Frasco – NO

APLICABLE

140H18004 28/02/2021 14

GAMMAGLOBULINA ANTIRRABICA HUMANA 2ML – IG ANTIRRÁABICA HUMANA –

Frasco – NO APLICABLE

P100020720 28/02/2021 30

HEPATITIS B (ADULTO) – MULTI X 10 – HEPATITIS B (ADULTO) – Frasco – NO

APLICABLE

WVX18002 22/03/2021 2000

Recibió conforme:

Aclaración:

DNI:

