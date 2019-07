Juan Carlos Arcando:”Puse todo a disposición de la vigobernadora electa”.

En cuanto a su continuidad, Arcando dijo que una vez conocido el resultado de las elecciones pasadas se puso en contacto con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey a quienes lo único que les pidió es independencia partidaria, para defender los intereses de los fueguinos y no depender de un bloque político, para poder trabajar con el gobernador, los intendentes y todos los fueguinos, cuando me dijeron que si acepte de inmediato el desafío y es importante.

Arcando dijo además que “nadie presenta proyectos y que no se puede seguir trabajando desde la grieta, así no vamos a sacar el país adelante. Si me toca ser electo senador voy a trabajar codo a codo con el gobernador y los intendentes”.