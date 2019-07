Fatal accidente se cobró la vida de una mujer Juez Cesari Hernández realizó actuaciones

Río Grande.- En uno de los ingresos del barrio Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII) de Río Grande se registró este miércoles a la mañana un fatal accidente que se cobró la vida Soledad Riveros Carrasco, de 45 años, quien conducía un rodado Tico y aparentemente perdió el control del mismo y se incrustó contra un camión.

El rodado menor venía desde el sur y el camión en sentido inverso. Los dos vehículos colisionaron fuera de la cinta asfáltica de la Ruta Nacional N° 3, muy cerca del mayorista Diarco.

El Dr. Daniel Cesari Hernández, juez de turno, se apersonó en la zona del accidente y fue entrevistado por los medios presentes. “Ya fue impulsada la acción por parte del Fiscal de Turno, Dr. Jorge López Oribe, a quien puse en conocimiento a través de ambas secretarías de la noticia que emana de la Comisaría Quinta, con jurisdicción en el lugar, y ya impulsada la investigación por parte del Fiscal, me constituí en el lugar del hecho tomando conocimiento del escenario lamentable donde ya tenemos confirmado el fallecimiento de la ocupante del vehículo menor, una señora de unos 45 años de edad”, contó el magistrado.

Agregó que en función de las primeras apreciaciones, “la muerte habría sido instantánea; ya está en manos del médico forense y los bomberos acaban de llegar para realizar la remoción del rodado y sacar el cuerpo para llevarlo a la morgue para hacer la autopsia correspondiente”.

Situación del chofer del camión

Se lo consultó al juez sobre la situación del chofer del camión y contó que “en este momento se encuentra en el hospital con una crisis de nervios y hasta que no tengamos las primeras impresiones por parte de Policía Científica, simplemente se lo identifica, no hay ningún otro temperamento; se acaba de recibir el testimonio de un testigo –testimonio que deberá ser evaluado- y en base a lo que surja, en conjunto con la Fiscalía, llevaremos adelante el temperamento de la causa”.

“Todo evento donde colisionan vehículos se lo califica inicialmente como accidente. Los accidentes son productos de diversas situaciones y cuestiones, desde un hecho fortuito hasta un hecho voluntario y las investigaciones tratan de establecer no solo las causales, sino también el modo como se llevó adelante el accidente. De toda forma, esto requiere de las pericias científicas, por lo tanto no puedo adelantar, aventurar ni mucho menos sacar conclusiones cuando aún no dispongo de estos elementos y máxime que estamos a segundos de que se inicien las pericias”, explicó.

Lo que sí observó el Juez es el estado resbaladizo de la calzada. “Quiero aprovechar para advertir a los conductores que pese a notarse limpia la cinta asfáltica, tiene una congelamiento muy importante que incluso dificulta transitar a pie”.

El Dr. Daniel Césari Hernández resaltó la labor de la Policía Científica y confió en su actuación en este accidente, donde realizaron el corte de la circulación.