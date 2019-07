Fabiana Ríos: “No tengo empresas, no tengo hoteles, no tengo farmacias, no tengo clínicas, vivo en Ushuaia, vivo acá y acá me voy a quedar”

En el día en el que se cumplen 9 años de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, Fabiana Ríos, quien permitió como Gobernadora de Tierra del Fuego que se celebrara el primer matrimonio igualitario en del país en esta Provincia, meses antes de esa fecha, fue entrevistada en FM Radio Provincia de la localidad de Ushuaia. “Un día fundamental me parece que para un proceso que se dio en relación a la adjudicación de derechos en caso a minorías sexuales pero creo que se dio en el medio de un período donde ese reconocimiento de derechos fue fundamental. En la Provincia unos meses antes se había dado autorización a la realización del primer matrimonio igualitario en América Latina”. Asimismo reconoció el proceso de lucha de las organizaciones a lo largo de los años democráticos, del 83 en adelante.

“Lo que le correspondía a cualquier Gobernador o Gobernadora era la habilitación administrativa que diera cumplimiento a la sentencia y eso hicimos en el diciembre anterior a este 15 de julio”, recordó y agregó: “Personalmente me costó un par de denuncias penales, pero creo que para todos los que de alguna manera auguraban el fin del mundo o de la familia o la destrucción de la sociedad, 9 años después está claro que lo que hemos conseguido es que personas que se aman de una manera que no es quizás la mayoritaria, puedan ser más felices, puedan tener los mismos derechos legales que otro tipo de familias y de eso me parece que se trata la organización de una sociedad”.

Al ser consultada por la ley 19640 y el reclamos por Malvinas como temas de su campaña de cara a las elecciones del 11 de agosto próximo, Ríos explicó: “Esas son, me parece, las dos cuestiones que de alguna manera todos los espacios políticos sin dudas vamos a plantear, en principio porque hay una realidad incontrastable que es por un lado la pérdida de empleo en relación a las políticas que se han diseñado desde el Estado Nacional en relación al subrégimen industrial y por otro lado lo que ha sido la pérdida sistemática, vergonzosa de la posición lograda por Argentina después de muchos años del área de cancillería en relación a la cuestión Malvinas”.

En este sentido, anunció que su propuesta política se enmarca en la cuestión de los derechos, divididos en 4 ejes principales: soberanos, laborales, de usuarios y consumidores, y de salud. En referencia a los derechos soberanos, la Gobernadora MC indicó que “incluyen no solo la cuestión Malvinas sino también la asignación presupuestaria para el cruce por aguas argentinas, cuya ley está sancionada hace 6 años y lo que tiene que ver con el status de residentes de Tierra del Fuego para el cruce aduanero”.

En cuanto a los derechos y el trabajo, aseguró: “Se vienen tiempos en los que va a ser imprescindible tener diputados y diputadas y senadores y senadoras que tengan una mirada clara en relación al derechos al trabajo. Por un lado lo que tiene que ver con la 19640 que en términos particulares nos impacta a quienes vivimos en Tierra del Fuego pero por otro lado, el acuerdo con la Unión Europea, cuya letra todavía no hemos podido acceder. Sí sabemos que si no se han discutido en el acuerdo las asimetrías del mercado entre Europa y mercosur, la condición que se va a imponer al Mercosur será de mucha asimetría y en particular tierra del Fuego tiene su régimen industrial atado al de Manaos dentro del mismo Mercosur con lo cual el problema se multiplica”.

Además, la candidata, señaló otra arista dentro de los derechos laborales ligada a la precarización de las mujeres en el mercado laboral, debido a que dentro del ámbito de trabajo privado son relegadas en la etapa fértil de su vida, bajo la justificación del sistema de licencias. En este sentido aclaró: “Ese sistema de licencias lo que hace es estereotipar la relación familiar dejando al hombre afuera de la posibilidad de vivir la paternidad, además la ley laboral

no recepciona los distintos tipos de pareja” y más tarde, en relación a la Ley de Maternidad y Paternidad compartida sancionada durante su gestión como Gobernadora, destacó: “Organizaciones de la sociedad civil han catalogado nuestra ley como la mejor en términos de licencia familiar de América Latina, esa es una gran satisfacción”.

Ríos hizo hincapié en el requerimiento de que algunos temas que influyen en la vida cotidiana de los fueguinos sean abordados en el Parlamento, y referenció como ejemplos a los tarifazos y los créditos UBA. Remarcó, a su vez, que el Social Patagónico ya tendrá a partir de diciembre a una de sus representantes en la Cámara Baja, Carolina Yutrovic, a cuyo bloque espera que se sume la Precandidata a Diputada Malena Teszkiewicz, quien es acompañada en la lista de titulares por Mariano Plecity y Mirtha Oriz.

En relación con el derecho a la salud, incluyó el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); la utilización del cannabis medicinal y la fijación de precios de medicamentos.En esta línea resaltó la necesidad de evaluar “de qué manera el Estado interviene en combatir los monopolios y de qué forma se establece que los medicamentos para uso crónico, que particularmente están financiados por la seguridad social y el Estado, tengan precios acordes a lo que efectivamente sale su producción”.

La Secretaria General del Social Patagónico, quien es acompañada en la fórmula a Precandidata a Senadora Nacional por Lisandro Fonrradona, aclaró además que la lista del Social Patagónico es una lista “corta” que lleva solamente candidatos a senadores/as y diputados/as debido a “una expresión de sinceridad”. “Nosotros no hemos participado como partido político en la construcción de una propuesta de presidente y vicepresidente, sí hemos sido invitados a integrar listas de otros que sí presentaban boletas de presidente y vice pero evidentemente no nos es neutral nosotros no acompañamos de ninguna manera la candidatura de Macri, sí vamos a acompañar críticamente la candidatura de Fernández Fernández, orgánicamente pero obviamente no los llevamos en las boletas, porque creemos que frente a la situación en la que está quedando el país en este final de ciclo macrista resulta absolutamente imprescindible recuperar derechos y condiciones para hacer viable la vida de la mayoría del pueblo argentino”, puntualizó.

Durante la extensa entrevista, la Precandidata a Senadora fue consultada también por la reciente elección provincial que instaló su nombre mediáticamente a pesar de no presentarse como candidata y atribuyó este fenómeno a que “el Gobierno de (Rosana) Bertone no quería enfrentarse a (Gustavo) Melella, que era la persona con mayor legitimidad, lo cual quedó demostrado”.

“Me hicieron responsable hasta del cambio climático, prácticamente, y eso tiene que ver con no hacerse cargo de la propias decisiones políticas porque la verdad es que cuando uno gobierna puede hacerse cargo de las decisiones que toma o culpar a otro. Acá culparon a los trabajadores, a los sindicatos, a los jubilados, al Gobierno que se fue, hasta en esto se parecieron al macrismo, hasta en la estructuración de la pesada herencia”, aseguró.

Seguidamente, se refirió a la transición de 2015 cuando aseveró: “O la transición no pasó, yo la soñé o le mintieron a los mercados de Nueva York o están mintiendo” e interpeló: “Entonces, que nos digan por qué nos endeudaron, que nos digan por qué no pelearon por el Fideicomiso cuya prórroga vence en el 2019, que nos digan por qué durante 20 años vamos a tener que estar pagando intereses en dólares”.

Sobre el tramo final de la conversación pública Ríos, en el marco de mensajes de oyentes, respondió: “Cuando dicen Fabiana Ríos es la responsable de todo, yo les digo, me hago responsable de haber gestionado todos los planes y programas de vivienda que estaban disponibles, de escuelas que estaban disponibles, de financiamiento que estaban disponibles y a algunos los dejé al 50, al 70 o al 80%, algunos todavía no los inauguraron o los inauguraron hace un mes”. “Los que dicen que no hicimos nada parecen no recordar que no se modificó el presupuesto en relación a las vacantes, salvo para salud y para seguridad, parecen no recordar que había paritarias abiertas, que se hicieron 32 escuelas, que se entregaron 5 mil viviendas, que se entregaron más de 500 pensiones por discapacidad, que se incorporaron más de 100 personas a partir de la presentación de expedientes por ley 48”. “No tengo empresas, no tengo hoteles, no tengo farmacias, no tengo clínicas, vivo en Ushuaia, vivo acá y acá me voy a quedar (…) Cometí errores pero no delitos en la función pública”, finalizó.