Stella Carone enfermera veterana de Malvinas:”37 años en busca de un reconocimiento por parte del estado”.

Viern 12/07/19.- Stella Carone es una de las enfermeras veteranas de Malvinas con grado militar y en 1982 le toco ir a atender soldados de la guerra pero después de ese año se produjo una desalinización, un olvido y entre eso se las invisivilizó, hasta dentro de la Fuerza Aérea que a la fuerza que pertenecen. Un reconocimiento a la enfermeras veteranas de guerra que el gobierno nacional se niega a otorgar.

Después de 37 años de reclamos por un reconocimiento a esa tarea, no para cobrar una jubilación o una pensión, el pasado 9 de julio se les impidió desfilar en el Día de la Independencia. Ahora la fuerza aérea las ha reconocido como veteranas de guerra, pero el estado nacional no y ese fue el dilema, según explicó, no como en el 2016 cuando para el bicentenario desfilaron con mucho orgullo.

“Este año no sé qué paso, la fuerza Aérea nos Ivito a desfilar como veteranas de guerra ero el estado decidió que solo podrían participar los veteranos que son reconocidos por el estado, a lo que nosotros respondemos que para ser veterano no es necesario cobrar una pensión, nosotros llevamos la medalla con mucho orgullo porque ese reconocimiento fue otorgado por el Congreso de la Nación en el año 1986. Tenemos la medalla, tenemos el diploma, lo único es que no cobramos porque nosotras estuvimos en Comodoro Rivadavia en un hospital reubicable en el continente desde los inicios de la guerra hasta el final, atendimos a cientos de soldados y este 9 de julio después de muchas idas y venidas nos dijeron que nos iban a dejar pasar, que solo iban a desfilar los que cobran, los que cobran para nosotros son mercenarios, porque es así, lo de veterano de guerra se lo lleva en el corazón es un orgullo para nosotros haber participado”, remarcó.

Lo cierto es que cuando ya estaban en el lugar del desfile se acercó un comodoro a decirles que ellas no podían desfilar.

Éramos solamente dos enfermeras “y pensamos que el mensaje era para todos no solamente para nosotras, no solo discriminatorio para mujeres, sino para todos los veteranos no reconocidos e inclusive decía en una tarjeta que tampoco iban a desfilar los familiares, todo esto quedó plasmado en un video que se viralizó donde el comodoro les dice tajantemente que ellas no podían desfilar y esto causo un gran malestar, y eso para nosotras dos fue recordar todos estos 37 años de olvido, estos años de estar peleando para que la sociedad sepa que hubo enfermeras, no es una deuda monetaria lo que buscamos, es una deuda de honor que tienen con nosotros, porque estuvimos, actuamos como enfermeras profesionales contener a los heridos. La enfermera esta cuando naces y cuando morís, es la que te cierra los ojos, por eso merecemos un poco más de respeto, que nos reconozcan y no nos sigan desacreditando”.

En total son 14 enfermeras que sienten que una vez más se las invisibilizan, esta vez desde el estado nacional impidiendo participar de un desfile y aunque la prensa internacional las ha puesto en tapa de muchos medios pero con la directiva de la fuerza de no poder hablar, y es lo mismo que cuando termino la guerra, cuando fuimos a buscar los presos de guerra, los heridos, todo porque a la vuelta de la guerra se firmó una declaración de confidencialidad que no les permitía hablar de nada de lo que habían visto. Estas mujeres han sido prácticamente desaparecidas de la historia, y por esa razón desde este medio decidimos hablar con ellas, poner palabra sobre un tema tan caro a los sentimientos de los fueguinos, más aun tratándose de la Capital nacional de la Vigilia y fuimos aún más lejos invitándolas a participar de la vigilia del año próximo porque como veteranas de guerra se merecen el reconocimiento de una sociedad que debe honrar a todos sus héroes sean hombres o mujeres.

Una nota que merece ser escuchada, porque Malvinas debe seguir estando presente en cada momento de nuestras vidas.

Fuente:www.fmnuestrasvoces.com 92.7