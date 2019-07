Es falso que ya no se va a poder “hablar más de papá y mamá en las escuelas”

Por Armando Cabral

Viern 26/07/19.- Si tenés sólo algunos segundos, leé este resumen: En una cadena que circula en WhatsApp se señala que ya no se podrá mencionar esos dos términos en los establecimientos educativos de toda la Argentina. Se basa en un cambio a la Ley de Educación Nacional de 2006, que tuvo media sanción el 17 de julio último en el Senado. Sin embargo, no hay nada en el proyecto, que aún no es ley porque tiene que pasar por la Cámara de Diputados, que determine que esas palabras deban ser prohibidas en el aula.