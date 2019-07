El texto leído por Feinmann sobre CFK y el Tango 01 no fue escrito por la ex presidenta, como se dijo en redes

Mart 09/07/19.- Circulan en Twitter y Facebook tuits (ver acá y acá) y posteos virales con una captura de un fragmento que se señala es del libro “Sinceramente”, escrito por la ex presidenta de la Nación y precandidata a vicepresidenta de Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner. En la imagen se puede leer una supuesta anécdota donde la ex jefa de Estado dice que durante su Presidencia “hizo volver al Tango 01” -que iba camino a la provincia de Santa Cruz- a Olivos porque se había olvidado el bolso para el make up (maquillaje). Esto es falso: el fragmento pertenece al libro “Cristinamente”, del periodista Carlos Reymundo Roberts y escrito en clave de humor político, y no a “Sinceramente”.

Lo que se dijo en TV y circuló en redes

Los contenidos virales aparecieron luego de que el periodista Eduardo Feinmann leyera un texto al aire el viernes último en el noticiero que se emite por A24, e indicara que se trataba de un fragmento del libro “Sinceramente”, escrito por la ex presidenta. En un espacio de 11 minutos, el conductor relató cómo la ex jefa de Estado “hizo volver al Tango 01” a Olivos porque se había olvidado el bolso de maquillaje. “Lo cuenta ella en el libro ‘Sinceramente’ y lo cuenta como una anécdota graciosa, es realmente tremendo”, dijo.

El video cuenta con más de 31 mil visualizaciones en YouTube (ver acá). En Twitter -además del fragmento del video con la lectura del falso fragmento- se compartió una página de un libro sin que se consignara su fuente. Los tuits con ambos formatos sumaron más de 2.800 compartidos. En Facebook se publicó una foto de la pantalla y se compartió más de 4 mil veces. Además, una gran cantidad de usuarios se mostraron confundidos y pidieron saber si la ex presidenta había escrito realmente eso o no, como este tuit que tuvo más de 2.500 interacciones, entre retuits y “Me gusta”.

Otros tuits (ver acá y acá) con cientos de compartidos acompañaban la imagen de una página de un libro sin fuente con comentarios como “Del Facebook de ‘Paquita la del Barrio la tiene clara’. Del best seller de la exitosa” o “‘Acá mando yo, la emergencia la decido yo (Se habia olvidado EL MAQUILLAJE)’… Esto [N. de R.: en referencia a la ex presidenta] nos gobernó durante OCHO AÑOS, que no vuelva mas #SigamosJuntos” (sic).

No, el fragmento no es de “Sinceramente”

Al iniciar la nota, Feinmann dijo que no había leído el libro publicado por Fernández de Kirchner este año. “Yo no leí el libro ni lo pienso leer, pero un amigo mío lo está leyendo. Cada tanto si encuentra algo me lo manda. (…) ¿Qué hacía Cristina? Lo cuenta ella en el libro, en ‘Sinceramente’. Y lo cuenta como una anécdota graciosa, es realmente tremendo”, relata.

Luego, el conductor lee: “Ella cuenta en el libro que ‘de hecho, una vez, siendo presidente, hice volver al Tango 01 que me estaba llevando a Río Gallegos, porque me había olvidado en Olivos el bolso donde guardo todo lo que uso para el make up’”.

Sin embargo, lo que relató Feinmann no es del libro “Sinceramente”, como se puede ver al poner las mismas palabras en el buscador de Google Books, que permite encontrar términos dentro de la publicación de un libro en formato pdf.

Donde sí se encuentra el relato señalado es en el libro “Cristinamente”, del periodista del diario La Nación Carlos Reymundo Roberts y que fue presentado el último 5 de julio en la librería El Ateneo Grand Splendid. Según se puede leer en la segunda página del libro, se trata de “una obra literaria humorística donde sus personajes han sido ficcionados en sus voces, dichos y circunstancias”. En este comentario de La Nación también se puede leer que se trata de “una ficción de humor político” que “invita a reírse de la realidad en tiempos de campaña electoral”.

En diálogo con Reverso, Roberts confirmó que ese texto está en el prólogo de su libro. “Mi libro algunos lo califican de humor político, es una categoría en la que se puede encuadrar, pero no definitivamente. No es la única particularidad, yo uso mucha información y mucha ironía también”.

Por su parte, el columnista de La Nación dijo que “en este caso la historia es real. Eso pasó, fue contado por uno de los pilotos del vuelo”, pero ante la consulta de este medio decidió reservar la fuente ya que, según él, el piloto se lo dijo “en off the record”. Aunque explicó que esa parte donde se habla el Tango 01 “no es humor ni es ficción”, aclaró que hay algo que sí está ficcionalizado: “Lo que hay de ficción ahí es que no lo cuenta ella. Yo lo pongo en la boca de ella”.

Luego de la viralización del video de Feinmann en A24, el conductor publicó en su cuenta de Twitter un fragmento del programa acompañado con el siguiente texto: “Esta es la mismísima aclaración que hice ayer, después de comentar la página del libro de Roberts”. En el video dice: “Les quiero aclarar lo siguiente: yo dije que era del libro “Sinceramente”, no, ¿cómo se llama, ‘Sinceramente’? No, es del libro ‘Cristinamente’, es el de, el de, el de Roberts, ¿no? Pero lo contó un piloto. Esta anécdota la cuenta uno de los pilotos”. Esta rectificación cuenta, al momento de la publicación de esta nota, con 20,5 mil reproducciones, menos que las que tiene el video viral donde se afirmó la falsedad.

Fuente:/reversoar.com