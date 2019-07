EL MUNICIPIO Y EL ROTARY CLUB RÍO GRANDE REALIZARÁN LA PRÓXIMA SEMANA UNA CAMPAÑA CONJUNTA DE DETECCIÓN DE HEPATITIS C

El Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Salud y el Rotary Club Río Grande realizarán la semana entrante jornadas de trabajo en conjunto con aplicación de pruebas rápidas y gratuitas para la detección de la hepatitis C.

Dichas pruebas fueron gestionadas por la institución local de servicios a la comunidad, en tanto que el personal profesional y los espacios para el operativo serán aportados por el Municipio. La campaña está dirigidas a personas mayores de dieciocho años o a quienes estén dentro de los factores de riesgo de haber contraído el virus.

De acuerdo con lo informado, esta campaña tendrá lugar del lunes 22 al viernes 26 de julio de 2019, entre las 10 y las 15 en los siguientes espacios municipales:

Lunes 22 de julio: Centro Municipal de Salud Nº 1 “Alberto Vicente Ferrer”, sito en calle Luisa Rosso 779 Bº Chacra II.

Martes 23 de julio: Centro Municipal de Salud Nº 2 “Malvinas Argentinas”, sito en Hermana Taparello 389 Bº Malvinas Argentinas.

Miércoles 24 de julio: Centro Municipal de Salud Nº 3, sito en El Alambrador 212 Bº Margen Sur.

Jueves 25 de julio: Casa de Jóvenes sita en calle Isla de los Estados 1195 Bº Patagonia.

Viernes 26 de julio: lugar de concurrencia masiva de público a confirmar.

Respecto de la patología en cuestión, la hepatitis es una enfermedad asintomática hasta sus fases más avanzadas y, por lo general, cuando la persona infectada siente los primeros síntomas, ya es demasiado tarde, ya que a partir de ese momento, tal vez la única posibilidad de cura sea el trasplante de hígado.

Diez mil estadios de fútbol, el número de infectados

En el mundo, hay más de 400 millones de personas que portan el virus de la hepatitis B o C, pero sólo se ha diagnosticado al 5% de los casos, aproximadamente. Mueren, por la hepatitis C, muchas más personas que por el SIDA. Solo en Estados Unidos, en 2015, la hepatitis C mató más que todas las enfermedades infecciosas juntas. Pero si es descubierta y tratada a tiempo, tiene cura. El total de infectados con los virus B y C en el mundo, daría para llenar 10 mil estadios como el Maracaná. Pero la gran parte de esas personas no sabe que está enferma. Es por eso que este tipo de campañas buscan romper el gran silencio que existe sobre la enfermedad, encontrando a los portadores del virus que desconocen su situación.