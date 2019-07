¿Cómo es el juicio por la expropiación de YPF y cómo podría afectar a la Argentina?

Por Armando Cabral

Lun 29/07/19.- Un usuario de Facebook señaló que Axel Kicillof es responsable de que la Argentina deba pagar US$ 3.000 millones por la expropiación de la petrolera. -Sin embargo, el tribunal neoyorquino que tramita la demanda iniciada contra el país por el fondo Burford aún no dictó ninguna sentencia. -En el entorno del ex viceministro de Economía y ahora precandidato a gobernador bonaerense señalan que en la denuncia se intenta castigar al país por un acuerdo anterior firmado entre privados: Repsol y el Grupo Petersen.