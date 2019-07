Camuzzi: Intentaron cortarle el gas a la Concejal Miriam Mora.

Rio Grande:- La edil apuntó directamente al ente Enargas por su falta de acción, y hacia Camuzzi, que no cumple con las normativas ni compromisos para con la comunidad de Tierra del Fuego.

Miriam “Lali” Mora, vivió en carne propia las prácticas que lleva adelante Camuzzi Gas del Sur, a la hora de cortar el gas sin avisos previos, y colocar cepos sin cumplir con la normativa vigente. La concejal explicó: “En realidad yo esa mañana había llevado a mi nena al médico, y me llama mi papá me dice que estaba Camuzzi con la orden de corte y el cepo” y agregó que debe haber “dos avisos previos. Cuando vamos a Camuzzi dicen que encuentran una boleta del mes de marzo de 3 mil pesos, y yo el mes pasado pagué 800” cuando no podrían haber cobrado ese monto, ante la existencia de una deuda anterior. Acerca de lo ocurrido, Mora apuntó: “Sigue siendo mala la administración de Camuzzi, e insisto que hay que rever la concesión de esta empresa en la provincia porque sigue incumpliendo las normativas, compromisos y acuerdos que tiene para con nosotros, como lo son de obras, no cortar el gas sin previos avisos, aceptar reclamos de la gente y encontrando al verdadero culpable de esto que es el Enargas, que es el ente que debe controlar y regular, porque más allá que Manuel Gallardo -que lo representa- diga que no hay llamados al 0800 ni reclamos y que la gente no va, no puede vivir en una burbuja y no enterarse que a la gente le están cortando el gas con 17 grados bajo cero cuando había una cautelar que impedía los cortes”

“Nosotros venimos haciendo reclamos desde el 2016, cuando nos empezaron a correr con los de los tarifazos Ingresamos un proyecto de ley para una tarifa solidaria o congelar la tarifa” pero Mora explicó que más no pueden hacer, al menos desde el Concejo Deliberante.

“Obtuvimos respuesta sobre el retiro de medidores del año pasado, y fueron 241 vecinos lo que no pudieron pagar el servicio”, aseveró. Por último, la edil aseguró: “Estamos en una emergencia energética y hay que ver para quien fue la emergencia energética, porque parece que fue declarada para sostener a la Cooperativa y la Dirección de Energía en Ushuaia, y no para la gente que necesita el servicio”.