Arcando presentará la iniciativa al Congreso “Que no haya tope en el cobro de los salarios familiares de los fueguinos”

Río Grande.- “Nosotros vamos a tener la particularidad de no responder a bloques mayoritarios en el congreso, vamos a tener la tranquilidad de poner en el congreso la voz de los fueguinos, es lo que me llevó a estar en esta lista de candidatos a senadores”, dijo el candidato a senador por Consenso Federal, Juan Carlos Arcando por FM Aire Libre (96.3 MHZ).

Y pidió “una Argentina más federal, que las propuestas salgan del interior y no de Buenos Aires, esta es única fórmula pensada desde el interior”.

El candidato propuso llevar otra visión de la ley de promoción industrial, que fue aprobada en los años 70, y tenía como objetivo poblar la Patagonia. “Tenemos que llevar esa visión de nuestra ley, porque si la llevamos desde el punto de vista económico, se equivocan, porque la ven por una cuestión presupuestaria y no es así, tiene que ver con una visión estratégica y de Soberanía”.

Sobre la situación económica actual, Arcando opinó que “no es peor que la del 2001 pero es muy complicada. Si el próximo gobierno tiene que sentarse con el FMI habrá que decirles que no vamos a poder pagar una deuda si la argentina no crece. En el 2021 tenés vencimientos de la deuda que ha tomado el gobierno actual”.

“Hay varios temas que tenemos que llevar, uno es la ley de la Antártida nacional donde, en el momento que se sancionó la misma éramos territorio nacional, necesitamos actualizar esto, si bien tenemos un representante en la cuestión Malvinas, como Jorge Arguello que hace un gran trabajo, pero tenemos que tener una representación genuina para Malvinas y Antártida con voz y voto”, aseguró.

También se refirió a los salarios familiares en Tierra del Fuego, que tienen un tope, “si supera ese monto el núcleo familiar (mamá y papá) no lo cobra, para nosotros esta zona tiene que ser sin tope, esto vamos a llevar al congreso, y esto que propongo se puede sacar por ley”.

Arcando también fue consultado por el tenor de la campaña y dijo que “no tengo problema en debatir, algunos están más cómodos colgados de una boleta de presidente de la nación, yo quiero hablar de propuestas”.