2° parte informe Deuda real asumida por la actual gestión del gobierno provincial.

También dimos a conocer algunos agentes externos como el asesor financiero que recibió más de 2 millones de dólares de recompensa, aun cuando está prohibido por la Constitución Provincial contratar asesores financieros externos y menos aún sin una consulta de precios previos o una licitación.

Al igual que durante el kirchnersimo, la deuda se tomó con el Banco New York Mellon, que sienta jurisprudencia en New York y por lo tanto puede volvamos a tener a un Juez norteamericano defendiendo sus interese como ya nos pasó en su momento.

En esta segunda parte agregamos algunos datos llamativos de la compra de bonos de compensación de deuda como por ejemplo la contratación de Puente Hermanos, que tramitó por el expediente n°14481-EC/2016, estipulo un monto que no coincide con lo que finalmente fue abonado.

La diferencia detectada entre la suma indicada en la nota a fojas 469/470 del expediente N°11384-EC/2016 por la venta bajo la par.

No es calara la razón por la que se le abonó al Banco of New York Mellon la suma de 4.475.000 dólares, no obstante suponer que la Cuenta de reserva para la deuda se encuentra totalmente fondeada.

Se desconoce la justificación del pago de 22.500 dólares al Banco New York Mellon según factura a fojas 3240.

No coincide la suma acreditada en cuenta a fojas 458 del expediente del Tribunal de Cuentas Provincial VL N° 74/2017 y la copia simple del extracto bancario a fojas 3229 del expediente 11384-EC/2016 en comparación con el monto indicado por UBS Securities LLC a fojas 3225 del expediente N°11384-EC/2016.

Como se puede ver hay un cumulo de irregularidades que nunca se pudieron consultar y que nadie se tomó el trabajo de investigar cuando durante todo el 2019 el gobierno se manejó con un presupuesto reconducido que según fuentes fidedignas se había agotado en el mes de junio.

Pero hay más, la querella le solicita a la Contaduría General del gobierno de la provincia, la siguiente información.

Registración de contable de la emisión de deuda por 200.000.000 de dólares, fecha, número de asiento, código siga de cuenta contable, tipo de cambio utilizado.

Registración contable de los gastos relacionados por 10.266.434,35 dólares dada la diferencia existente entre el monto obtenido por la emisión de los títulos de deuda y el monto ingresado en fecha 18/04/17 por 189.733.565,65 millones de dólares en la cuenta del Banco de Tierra del Fuego N° 21800000342876 como ser:

Descuento de precio por 2.779.770,00 dólares.

Gastos bancarios The Bank of New York Mellon por 4.475.000 dólares.

Gastos UBS Securities LLC por 606.754,10 dólares.

Las dudas comenzaron a crecer a partir de la negativa a brindar información sobre todas estas operaciones por parte del Ministro de Economía que si firmaba los pagos por 4,475.000 dólares, pero no respondía ningún pedido de informes, pero tampoco hubo denuncia alguna sobre todo esto hasta ahora, ni participación de la justicia de oficio ante tamaña deuda que por primera vez tomaba la provincia por el termino de 10 años. Es dable señalar que mientras todo esto ocurría llovían las gacetillas con críticas al gobierno nacional, mientras los ingresos por regalías aumentaban 58% y por coparticipación un 62%, lo que tampoco fue informado por Labroca.

El ministro de economía nunca dio una conferencia de prensa, tampoco dio datos sobre el aumento de la coparticipación y las regalías y menos aún de la toma de una deuda que hasta el día de hoy ni los propios oficialistas pueden justificar más aun teniendo en cuenta que los montos de obras en ejecución varían entre los 90 millones de pesos de la obra de ampliación del Hospital de Ushuaia y los 3.600.000 pesos de la refacción de la oficina de AREF, laguna seca 29 millones de pesos, corredor del Beagle 578 millones de pesos, gimnasio de la policía y micro estadio en Rio Grande que no superan los 300 millones de pesos, todas sin concluir y a 4 meses de finalizar la gestión.

Por ultimo también se requiere la registración contable de las amortizaciones ocurridas el 17 de julio, el 17 de octubre, según lo pactado originalmente respecto de la fecha, numero de asiento, código siga de cuenta contable, tipo de cambio.

Visto el expediente N° 14481-EC/2016 donde se adjudica la licitación a Puente Hnos S.A por 1.125.000 dólares, se solicita se indique procedimiento y las aclaraciones que estime corresponder respecto del pago total realizado por 2.404.655.25 dólares a dicha firma por parte del gobierno provincial, dado lo establecido en el punto 1 anterior.

En atención a la operación que consistió en la suscripción de dos letras del Tesoro en Dólares, una por 118.086,846 millones de dólares con vencimiento el 15 de diciembre y otra por 51.015.580 dólares con vencimiento el 26 de marzo de 2018, se solicita registración contable, fecha, numero de asiento, código siga, de cuenta contable y tipo de cambio.

Hasta aquí toda esta información le fue negada a la legislatura Provincial y si la tuvo jamás se hizo pública como tampoco la siguiente y que refiere a débitos bancarios por los que el denunciante solicita datos y son:

En fecha 15/06 por la suma de 6.241 dólares.

En fecha 25/09 por la suma de 117.409.126,93 dólares y 50.318.197,76 dólares.

En fecha 10/10 por la suma de 2.549.575,00 dólares.

En fecha 20/10 por la suma de 1.035.877,76 dólares.

En fecha 25/10 por la suma de 40.000 dólares

En fecha 30/11 por la suma de 16.399 dólares. Estos débitos se realizaron desde la cuenta del en Dólares abierta en el Banco de Tierra del Fuego por pedido del Ministro de Economía, José Labroca y no hay un solo dato oficial al respecto o informe legislativo que certifique la legalidad de los mismos.

En el 3° de nuestros informes daremos las conclusiones y la información final sobre esta deuda que reiteramos llega a los 358 millones de dólares según el denunciante y que surgen de los 200 millones que fueron públicos y dos operaciones mas que consistieron en la suscripción de dos letras del Tesoro en Dólares, una por 118.086,846 millones de dólares con vencimiento el 15 de diciembre y otra por 51.015.580 dólares con vencimiento el 26 de marzo de 2018, mas claro no se puede ser.