SUTEF reclama por docentes que siguen sin cobrar.

Mart 11/06/19.- Ante la cantidad de docentes que están trabajando sin cobrar porque no les dan el alta, el SUTEF presentó en Casa de Gobierno, en Recursos Humanos, un listado provisorio de los compañeros y compañeras que están sin cobrar.

Además se solicitó una reunión con el responsable del área. Solicitamos a los y las docentes que hayan tomado cargos u horas cátedras en febrero, marzo, abril y mayo y aún no hayan percibido sus haberes y no figuren en el listado que se comuniquen con el sindicato, referente, delegado o delegada, para agregarlos en una nueva presentación que se realizará mañana miércoles al mediodía. Se están realizando además los amparos y asesorando a quienes no cobraron el adelanto de aguinaldo devenido en paliativo.