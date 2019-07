Rosana Bertone:CARTA ABIERTA A LOS FUEGUINOS Y FUEGUINAS

Quiero agradecerles el compromiso con nuestra democracia y transmitirles de corazón, el orgullo que siento de haber sido su gobernadora en estos 4 años. Quedan 6 meses de gobierno por delante, que asumiré con la misma responsabilidad y las mismas ganas del primer día, de acuerdo al mandato que ustedes me otorgaron.

Nos han tocado años difíciles que hemos enfrentado haciéndonos cargo de tomar decisiones impostergables pensando siempre en el presente y el futuro de nuestra provincia.

Hemos tenido un resultado electoral que nos obliga a reflexionar para aprender y mejorar.

La crisis profunda en la que encontramos el gobierno en diciembre de 2015, nos impuso la obligación ineludible de mantener un diálogo institucional con un gobierno nacional que no es el que nosotros ni la mayoría de los fueguinos elegimos, pero sí el que el conjunto del pueblo de la nación legitimó en aquel momento. Lo hicimos convencidos de que frente al dolor y las necesidades de nuestra gente no podíamos anteponer nuestras diferencias ideológicas. Entiendo que muchos hubieran preferido un posicionamiento más confrontativo y menos dialoguista de entrada, pero las circunstancias dramáticas de nuestros primeros años de gobierno nos llevaron a mantener una prudencia en la que tal vez muchos de ustedes no se sintieron representados.

Esa crisis no fue sólo económica sino también una crisis de gobernabilidad y de representatividad. Durante años, algunos poderes sectoriales se adueñaron de la agenda pública y condicionaron los gobiernos democráticos en función de intereses personales y sectoriales. Logramos recuperar la gobernabilidad y con ello la paz social, pero quizás no alcanzamos a recomponer una red de representaciones democráticas que nos permitiera construir los diálogos necesarios para que el proyecto de provincia en el que creemos y por el que trabajamos fuera asumido por el conjunto de la sociedad como propio.

Con todo, dejamos una provincia con paz social, orden, mayor autonomía, mejores servicios y con un gran plan de obra pública concluida y en marcha. El próximo gobierno encontrará una provincia mucho mejor que la que encontramos nosotros, en la que podrá desarrollar la agenda que le prometió a la sociedad.

Por eso, nuestro futuro rol como oposición política provincial será la de ser custodios de que esos compromisos con la sociedad se cumplan, y vamos a trabajar además para que Argentina cuente a partir del próximo 10 de diciembre, con un gobierno nacional que defienda el federalismo y el trabajo, como estoy segura que lo harán Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Esa posibilidad, con lo que no pude contar durante mi mandato, será muy buena para el futuro de nuestra Tierra del Fuego, gobierne quien gobierne.

De muy joven tengo una pasión de la que no me puedo sustraer: la vocación política. Soy una militante que siempre he vivido para servir, que cree en las causas justas y que se identifica con una doctrina: la que nos legó Perón y Evita.

Tierra del Fuego me dio mucho; me dio un proyecto de vida, me dio esperanza de un futuro mejor, me dio afectos. Y también me imprimió en el corazón el compromiso de trabajar por esta tierra que me dio tanto desde el lugar en el que me tenga que desempeñar. Así lo hice siempre y así lo seguiré haciendo. Mi compromiso fue, es y será con ustedes.

Deseo lo mejor para el futuro Gobernador y quienes lo acompañen en su gobierno. Si a ellos les va bien, a los fueguinos también

Los abrazo con el corazón,

Rosana