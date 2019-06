QUIQUE SANDRI: “LOS TOLHUINENSES TENEMOS LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE VOTAR PARA REALMENTE VIVIR MEJOR”.

“Hay que hacer un esfuerzo importante en Tolhuin, asumimos el compromiso de hacerlo y estamos abocados a esa tarea”, agregó.

Asimismo, comentó que “yo entiendo que los votos que obtuvo Gustavo Melella en Tolhuin se mantendrán en nuestro espacio, mientras que los votos de Bertone se dividirán entre Queno y Harrington, pero serán los vecinos los que expresen su voluntad en las urnas”.

Por otra parte, en referencia a cómo encarará su gestión si resulta electo, Sandri aseguró que “hoy por hoy no tenemos ninguna información por lo que no sabemos con qué nos encontraremos. Pero si contamos con el apoyo de la gente lo primero que tenemos que hacer es poner los servicios, resolver el grave problema que hay respecto de la salud y encarar firmemente el drama de la contaminación que estamos generando en los alrededores de la ciudad. Sin ninguna duda hay una emergencia ambiental y una emergencia sanitaria”.

“No se puede tener a una población sin servicios y sin salud. Hay gente que duerme con frío, que no tiene agua, que no tiene servicios y resolver esto es prioritario. Hay que resolver también el tema de la maternidad. Las mujeres embarazadas deben viajar para tener a su bebé porque acá no hay servicio de maternidad. Esto no puede seguir así”, subrayó.

Finalmente, Sandri sostuvo que “hoy quien no es partidario de Queno en Tolhuin no tiene nada, está en una lista negra. Eso también lo tenemos que eliminar, no podemos tener ciudadanos de segunda. Los funcionarios tienen que gobernar para toda la sociedad y así lo haremos si somos electos, sin importar quién nos votó o quién no nos votó”.

“En Tolhuin la gente tiene que empezar a tener libertad para votar y entender que no le debe nada a nadie. Los ciudadanos tenemos la oportunidad histórica de votar para realmente vivir mejor, de votar a un intendente que va a dar la cara y que va a trabajar para solucionar los problemas reales que hay en Tolhuin”, concluyó.