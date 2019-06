“No vamos a fallarle a tantos miles de fueguinos y fueguinas que tienen esperanza en nosotros”

Luego de hacer subir al escenario a la totalidad de candidatos de FORJA y del Movimiento Popular Fueguino, Melella recalcó que “tenemos claro que somos un gran espacio y cuando hay un gran espacio hay un gran equipo. Estemos donde estemos vamos a defender el proyecto de provincia y de ciudades que queremos. Venimos de espacios distintos, pero nosotros no somos producto de acuerdos que se firmaron en otros lugares. Somos fruto de un trabajo que venimos llevando adelante desde hace más de tres años. Entendemos que tenemos que trabajar para todos y por todos, no debemos dejar a nadie afuera. No preguntamos si son radicales, peronistas, del Movimiento o socialistas. Estamos al lado de cada uno de los vecinos, porque nos necesitan. De allí nació nuestro espacio político, que no es solamente electoral. Hemos construido nuestra mirada junto con los docentes, los comerciantes, con los que no tienen acceso a la vivienda. Tenemos ese orgullo”.

Melella destacó también que “en este camino de construcción nos tocó encontrarnos con Mónica Urquiza, una mujer que representa la integridad, la transparencia, la capacidad y el compromiso. Si nos toca ser gobierno, sin despreciar a nadie, vamos a tener una vicegobernadora que le va a dar el salto de calidad que necesitamos en la Legislatura. Que no sea una escribanía que ha legislado para poquitos, en contra del pueblo”.

“Necesitamos una Legislatura que defienda a los trabajadores, a los empleados públicos, a los privados, a los comerciantes, a las pymes, a los jubilados, a las personas con discapacidad. Mónica tiene la capacidad para llevarlo adelante”, sostuvo.

En uno de los párrafos más encendidos de su discurso, puntualizó que “acá estamos con todas las fuerzas y las ganas, en nombre de tantos empleados públicos que les bajaron los salarios y se los congelaron. Estamos en nombre de todos los jubilados a los que les cambiaron las leyes. En nombre de todas las personas con discapacidad que perdieron beneficios. En nombre de los jóvenes fueguinos que no pueden acceder a la tierra y la vivienda. En nombre de todos los vecinos, que no tienen acceso al agua y la cloaca. En nombre de todos aquellos que queremos un sistema de salud público de calidad igual que educación de calidad”.

“No estamos acá en nombre de hacer cualquier cosa por seguir en el poder. No somos como ellos. No tenemos nada que esconder. No tenemos negocios ni negociados que queremos seguir manteniendo”, recalcó.

Melella habló además de una “lucha muy despareja”, e ironizó que “nuestra provincia estaba en crisis. No había para las escuelas, no hay gasas para el hospital, no hay insumos, no hubo dinero para aumentar salarios durante tres años. Pero para algunos sí, que se lo aumentaron y bastante. Pero en estos días, de repente la provincia parece que enriqueció. Te parás en una esquina, levantás una baldosa y sale dinero para algún sector, para uno o para otro. Bienvenido sea que muchos fueguinos se beneficien. Pero eso no es política de Estado. Ahora se acordaron, a un mes de las elecciones, que hay pobres, que hay necesitados, que hay gente que perdió el empleo. Se acordaron ahora que hay hambre y cuando se lo dijimos hace dos años salieron a atacarnos y a defender las políticas de ajuste de Macri. Ahora se enteraron que Malvinas es parte de nuestra provincia, porque durante más de tres años hicieron silencio”.

Por otra parte, Melella tuvo palabras de agradecimiento para los vecinos de Ushuaia que le abrieron la puerta de sus casas y también agradeció “a las distintas cámaras y asociaciones que se jugaron recibiéndonos; a los jubilados y las jubiladas; a los docentes que se juntaron con nosotros. Gracias a la policía de Tierra del Fuego por estar acompañándonos; a los trabajadores de la salud que compartieron espacios con nosotros; a todos los empleados públicos; a los trabajadores del sector privado, a empresarios y comerciantes, a los productores de Almanza y a nuestros militantes que son lo mejor que tenemos. Estamos orgullosos y felices de nuestra militancia”.

Melella se mostró convencido de que “el 16 vamos a ganar. Serán poderosos pero no invencibles. Les pedimos y nos pedimos a nosotros mismos este último esfuerzo y sacrificio. No tenemos que dormirnos ni quedarnos”.

“Si por esas cosas no logramos el triunfo en primera vuelta y tenemos que ir a segunda -agregó, casi sobre el final-, sabemos que van a salir a repartir lo que no tienen, a comprar voluntades como vienen haciendo. Nosotros redoblaremos la militancia, el esfuerzo, el compromiso y las ganas. Porque queremos vivir mejor en serio, que todos vivan mejor. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Y para eso tenemos que ganar. Hay demasiada gente que la pasa mal como para que dejemos que siga este camino de gestión que tiene la provincia. No vamos a fallarle a tantos miles de fueguinos y fueguinas que tienen esperanza en nosotros”.