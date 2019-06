Nicolas Capela Secretario de Interior de APLA: Denuncian al gobierno provincial por vaciamiento de la dirección de aeronáutica.

El secretario de interior de la Asociación de Pilotos de Lineas Aéreas (APLA), denunció en Fm Nuestras voces que hace 3 años enviaron una carta documento al Secretario de Seguridad Javier Eposto por el estado de la dirección provincial de aeronáutica que nunca fue respondida y donde solicitaban información sobre las aeronaves que posee esa dependencia,, un helicóptero, un lear jet y un avión arava y la situacion de los pilotos ya que ninguna de las aeronaves estaba ni están en funcionamiento

Según les dijo Eposto en una reunion mantenida hace tres años el arava estaba en servicio y se iba a solicitar un préstamo para reparar el lear o avión sanitario pero nada de eso ocurrió, la reparación salia 800 mil dolares, pero según Capela se han gastado mas de un millón de dolares en 25 vuelos alquilados a empresas relacionadas con el gobierno.

Capela sostuvo que “Eposto no hizo honor a la palabra que dio en su momento y no puede desconocer que no tienen ningún avión, y han echado dos de los 6 pilotos que tenían, esos pilotos están vencidos porque hace mas de 6 meses que no tienen actividad, si quieren poner la Dirección Provincial de Aeronáutica tienen que poner plata para reparar los aviones y capacitar a los pilotos, es un gasto mas al erario publico”.

Consultado sobre porque se habló con Eposto, Capela dijo que “la dirección de aeronáutica esta a cargo de un piloto, pero que en la gerarquia política le presentaron a Javier Eposto, que es el secretario de seguridad, la dirección está dentro de su organigrama”.

“La carta documento nunca la respondieron, la dirección provincial la vaciaron, la destruyeron, hay una decidía total y agregó, la semana pasada tuvimos otra reunion con Eposto y nos dijo que no es una política de estado tener un avión sanitario, Capela dijo que le llamó la atención el cambio de discurso y que no tuvieran un avión sanitario en un provincia que es una isla, le pregunte que era prioritario y me respondió ambulancias y móviles policiales”.

Finalmente el dirigente sostuvo que el riñón que no llegó a tiempo para un trasplante fue porque no es lo mismo que lo lleven en una ambulancia durante 3 horas a los 20 minutos que hubieran tardado en el Arava, y mucho menos con un jet sanitario que en dos hs está en Buenos Aires.