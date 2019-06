Monica Urquiza:”espero que se pueda dialogar y lograr los consensos que no se lograron en estos 4 años”.

La flamante vicegobernadora electa dialogó con este medio y señalo que el resultado de la elección fue producto de la forma de trabajo que impuso Gustavo Melella y de una campaña en positivo, contarle a la gente lo uno quiere hacer, no íbamos en contra de nadie.

Urquiza reconoció que el tema económico atraviesa todas las áreas del gobierno y se viene trabajando desde hace meses en eso, a la vez que dijo esperar una transición tranquila y transparente.

Finalmente y respecto de la conformación de la nueva Cámara Legislativa, destacó que durante estos 4 años no hubo debate y que esta es una gran oportunidad para poder demostrar que desde la política se puede consensuar, ademas el escenario no da para personalismos, sino para consensuar, dialogar y debatir. Tenemos que pensar en las personas que no tienen trabajo, los que no pudieron obtenerlo y trabajar para todas estas personas.