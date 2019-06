MALVINAS: La historia de un veterano en primera persona

Respecto del viaje a Malvinas para el documental, explicó que “surgió la idea desde el Municipio, impulsada por la Casa de Veteranos de la cual también formo parte, de realizar este viaje. Tenemos la suerte de contar con un Intendente que ama la causa, junto a su equipo de colaboradores”, destacó. Fue así que la Municipalidad realizó un sorteo sobre un listado de 315 veteranos que viven en Merlo y de allí salieron los 10 que fueron a las islas.

Contó que “varios tuvimos que sacar nuestro pasaporte para poder viajar. Algunos no viajaron porque consideraron injusto tener que sacar pasaporte para poder entrar a parte de nuestro territorio. La política mía es al revés, tengo que sacar pasaporte, voy y lo saco”, dijo. “La molestia más grande que tienen los isleños hacia los argentinos es que vayamos, es como meterles el dedo en la oreja, pero peor aún para ellos es que vayamos los veteranos, no nos quieren”.

“La experiencia fue muy buena, haber estado allá nos gustó. Cuando me preguntan qué viví en Malvinas, yo no tengo problema, lo cuento, me gusta contarlo. Vienen los recuerdos de aquellos días, desde un combate hasta un momento en el que hayas comido mal; que hayas dormido mal o hayas tenido frío, pero definitivamente lo mejor es hablar y recordar”, subrayó el veterano.

Por otra parte, Taboada se refirió a la guerra sostuvo que “la causa era justa, había que hacerlo, se tenían que cortar los 150 años que se estaban por cumplir”, en relación a la usurpación por parte de Gran Bretaña del año 1833. “La situación no se dio, a lo mejor porque no había una buena experiencia en combates de guerra, porque no somos un pueblo guerrero, pero la memoria hay que tenerla”.

Finalmente, el Combatiente de Malvinas destacó la charla que tuvo con los alumnos de las escuelas públicas de la Provincia que concurrieron a la presentación de la película. “Como les dije a los chicos, cuál es la mejor forma de seguir la causa, es que ellos estudien, a lo mejor sean los futuros políticos y que el día de mañana ocupen importantes cargos. Porque quizás ellos, sus hijos o sus nietos terminen haciendo que flamee nuevamente nuestra bandera Argentina, que es la única que debe flamear en las islas, pero siempre por la vía pacífica, nosotros ya cumplimos esa etapa”, concluyó.