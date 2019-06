La triste figura de la “proscripción” sobre vuela Tierra del Fuego

Es que con la presentación que se está evaluando en las oficinas del Juzgado Electoral se va contra la perfomance que la fórmula Gustavo Melella-Mónica Urquiza podría conseguir el domingo, ya que de hacer lugar, los partidos que conforman el frente junto a FORJA, de no superar el 5% del piso electoral, no podrían sumar sus votos a la dupla mencionada.

La discusión es que al mismo tiempo, no se estaría objetando sobre las adhesiones que Unidad Fueguina, es decir, medir con distinta vara ambas situaciones, anulando un caso y dando luz verde a otro.

Un comunicado hecho público por Concertación FORJA, Movimiento Popular Fueguino, Encuentro por la Democracia, Unidad Popular, Partido Solidario, Juntos por Tierra del Fuego, Partido por las Plataformas Inclusivas, Partido Popular, habla precisamente de esto y se advierte que “se intenta torcer la voluntad popular y proscribir a un espacio político con el solo objetivo de mantenerse en el poder”.

“Las elecciones se ganan en las urnas y no en la Justicia”, habían advertido desde ese frente electoral conocida la polémica noticia, y la indignación por el intento de judicialización de las elecciones fueguinas.

Fuentes judiciales dieron cuenta, incluso, de las incesantes reuniones que se han estado manteniendo en las oficinas del Juzgado Electoral, en donde –tristemente- se estarían resolviendo el destino de los comicios y si los fueguinos tendrán el derecho pleno de elegir a sus representantes.

“Esperaron que empezara la veda para habilitar un candidato que era objetado, no dando posibilidad de queja. Entonces tenemos que esperar cualquier cosa, estamos ante la vulnerabilidad seria de la institucionalidad y el derecho democrático a elegir”, advirtieron las fuentes.

Acción de proscribir algo o a alguien.

“en la antigua Roma las proscripciones iban acompañadas de la venta pública de los bienes del condenado; no entiende las razones para la proscripción de escuchar música en las habitaciones del internado”