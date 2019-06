Iglesias expuso planteos del sector productivo La Cámara de Comercio recibió a la candidata Bertone

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís Iglesias, expuso los cinco puntos que evaluó como fundamentales para la economía del norte de la Isla y al comercio en general de la provincia, a la candidata a Gobernadora por Unidad Fueguina (Lista 501), Dra. Rosana Bertone, quien fue acompañada por el equipo económico provincial encabezado por el contador José Labroca, ministro de Economía de la provincia.

El primer punto fue la política con respecto a la disminución del gasto público provincial y su exposición en divisas y grado de endeudamiento; el segundo fue las propuestas de realización de obras públicas en Río Grande, dentro del esquema del Fideicomiso (Austral) y su correlato con producción e infraestructura.

El tercer punto fue una consulta y fue si está en evaluación la posibilidad de una rebaja en los impuestos internos como Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos, para reactivar la actividad comercial.

El cuarto punto fue un pedido de contemplar la posibilidad de una amplia moratoria para el comercio en general que permita a los comerciantes y PYMEs regularizar sus deudas con el Fisco provincial.

Finalmente el quinto punto estuvo relacionado con la seguridad pública y si Unidad Fueguina tiene una propuesta para bajar los índices de delincuencia y el tráfico de drogas en la provincia.

En referencia al primer punto, ‘Gigi’ Iglesias confió por Radio Universidad (93.5) que “el ministro Labroca les aseguró que “la posibilidad de pago es manejable y están afectadas regalías de hidrocarburos, que andan en el orden del 11%, y es perfectamente manejable. Dijo que se usó una parte muy pequeña del dinero y el resto está en una cuenta especial hasta tanto se apruebe el destino de los fondos, porque a su vez está monitoreado por otro organismo el uso, que puede ser solamente para obra pública”, remarcó.

Del total del endeudamiento, Labroca informó que “se pagaron ya 20 millones de dólares y que había 160 millones de dólares para afectar a distintos proyectos. Nosotros pedimos la mayor cantidad de obras de infraestructura en la zona norte, porque pensamos que los recursos de las regalías son no renovables y no se pueden disponer para gastos corrientes sino para obras que en un futuro nos aseguren una provincia estable”.

Adelantó que “va a haber una mesa de discusión para ver las prioridades y creemos que la vinculación con la margen sur es un tema al que hay que darle particular importancia y también al puerto de Río Grande, además de obras ligadas al desarrollo, como el interconectado. Pedimos particular premura en ejecutar las posibilidades de desarrollo que tenemos en el norte de la provincia con los hidrocarburos”, remarcó.