Gustavo Ventura: “Le demostramos a los vecinos de Ushuaia que el camino de los impuestazos, de la persecución laboral y de la falta de proyecto para la ciudad no es el único camino”

Juev 13/06/19.- Ante una multitud de simpatizantes y vecinos que se acercaron a acompañar el cierre de campaña de Gustavo Melella en Ushuaia el candidato a intendente de Ushuaia por Forja mencionó “Fue una gran campaña la transite con mucho compromiso y felicidad, demostramos a los vecinos de Ushuaia que el camino de los impuestazos, de la persecución laboral y de la falta de proyecto para la ciudad no es el único camino, construimos una alternativa para que la gente vote este Domingo y no tenga que seguir viviendo en el maquillaje permanente en Ushuaia, una alternativa que es un gran acuerdo social con todos los sectores, es un gran logro”.

Remarcó también “Combatimos son políticas, las políticas de ajuste tanto de Vuoto como de Cambiemos (que es Ser Fueguinos acá), dicen ser distintos pero sus políticas fueron las mismas, vender por medio del marketing una realidad que no existe, atraso en las paritarias, impuestazos, persecución a los trabajadores, no hacer una sola vivienda, no hacer una sola obra importante, todo maquillaje, eso combatirnos y vamos a darle a los vecinos de Ushuaia si me acompañan eligiéndome intendente este Domingo un nuevo modelo, el de Río Grande de Gustavo Melella para lo que nos venimos preparando hace años, de seriedad y de gestión de cara al vecino”.

Consultado sobre el espacio Ser Fueguinos y sus propuestas expresó “Yo que ellos ni me hubiera presentado a las elecciones, debería darle vergüenza defender a este presidente, y a nivel local los ushuaienses no queremos el cambio que nos proponen lo que en Buenos Aires votaron todo en contra de nuestros derechos, de nuestros abuelos por ejemplo, nos mintieron, y eso son esa es su verdadera cara. No queremos que nos muestren imágenes de bs as diciendo que es lo que queremos para ushuaia, nuestra ciudad tiene su propia identidad no necesitamos importar una.”

La esperanza en marcha

Para finalizar se refirió a lo que se espera de estas elecciones “Tenemos la responsabilidad de devolverle la esperanza a miles de Ushuaienses que viven en la decepción y conviviendo con una ciudad detonada que solo apuesta al maquillaje y a la devolución de favores políticos olvidándose de los vecinos, de una visión estratégica, a mediano plazo y de ayudar a lograr la tan necesaria Paz social en nuestra provincial y vamos a lograrlo este Domingo junto a los vecinos que nos acompañen con su voto”.