Ema Bejarano: Primera Trans presidenta de mesa en una elección de Tierra del Fuego..

Integrante de la Organización “De Igual a Igual”, y del colectivo feminista de Rio Grande, Bejarano ha estado permanentemente en defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres, participó activamente del proyecto de cupo trans en el Municipio de Rio Grande y desarrolla funciones en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rio Grande, además de contar con un espacio en el programa “Tarde pero Seguro”, donde informa sobre la actividad que se desarrolla no solo aquí sino a nivel país, ya que mantiene contacto con asociaciones feministas y de defensa de los derechos e igualdad de distintos puntos de la Argentina.

“Emita”, como todos la conocemos es una activista férrea que no ha bajado los brazos aun ante las peores adversidades y el haber sido la primer trans presidenta de mesa de una elección en Tierra del Fuego, no hace más que reconocer que su lucha no ha sido en vano.

Significa ademas un cambio de paradigma y una demostración clara de la inclusión a la que comienza a adaptarse nuestra sociedad, aun cuando algunos sectores la han discriminado y hasta maltratada por grupos de ultra derecha a los que ha denunciado ante el INADI.