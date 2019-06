El macrismo le entrega los cielos de Argentina a los EE.UU. para que empresas de ese país compitan contra Aerolíneas Argentinas

Viern 28/06/19.- La ex secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y ex embajadora en Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña, Alicia Castro; denunció hoy que el Gobierno del presidente Mauricio Macri “entregó los cielos de la Argentina, con un acuerdo que supera a los más desregulados y que está armado no solamente para servir a los intereses políticos de EE.UU., sino también para hacer negocios con Latam”.

En el día de ayer el ministro de Transporte de la Argentina Guillermo Dietrich, firmó un acuerdo con EE.UU. para directamente entregar los cielos argentinos a las compañías aéreas norteamericanas, que van a contar con los mismos privilegios que las empresas argentinas en el mercado de cabotaje. “La gente del sector está consterna con este acuerdo que firmó Dietrich: a 177 días de irse del gobierno entregó los cielos de la Argentina, con un acuerdo que es más que lo que siempre hemos visto. Incluso supera a los acuerdos más flexibles y más desregulados de cielos abiertos”, alerto Castro en diálogo.

“Las rutas, por ejemplo, van a ser designadas por el gobierno de los EE.UU., desde cualquier punto de ese país e incluso más allá, a puntos intermedios en Argentina. Es decir que no solo podrán operar las compañías designadas por los EE.UU. –ellos no tienen líneas aéreas estatales, pero podrían designar a American Airlines, por caso, que con cualquiera de sus socios internacionales podrá transportar pasajeros, carga y correo desde un punto anterior a los EE.UU. (China por ejemplo), atravesar territorio norteamericano y venir a la Argentina a volar a Córdoba; y luego desde esta última ciudad salir a Miami…”, ejemplificó Castro.

“Esto no está armado solamente para rendir pleitesía al gobierno de los EE.UU. que hace décadas está intentando imponer una política de flexibilización total y que el mercado sea dominado por sus líneas aéreas –puntualizó Castro-. Esta es también la agenda de Latam -recordemos que Gustavo Lopetegui fue 10 años CEO de esa empresa, y es justamente a quien Dietrich se refiere como su mentor…-. Esto es un negocio, porque por ejemplo este acuerdo que permite que las empresas norteamericanas hagan cualquier ruta internacional, regional o de cabotaje en la Argentina, y además tiene un capítulo e flexibilidad operacional que permite combinar diferentes números de vuelo con un mismo avión, con un operación totalmente flexible, con personal siempre extranjero y bajo las regulaciones de seguridad extranjeras. Esto es escandaloso”.

Negocios y servilismo político

La sindicalista, diplomática y política enfatizó que este acuerdo “persigue diversos objetivos. En principio lo hacen con objetivos de negocios con Latam, que hace años que tiene esta agenda de hacer operaciones totalmente flexibles con aviones de cualquier matrícula y tomar todas las rutas. Por otro lado buscan servir a los intereses políticos de los EE.UU; que como sabemos le estará pagando la campaña al Gobierno a través del FMI”.

“Lograr un acuerdo de cielos abiertos con la Argentina siempre estuvo en la agenda de EE.UU: pero los diferentes gobiernos lo han resistido. Por otro lado claramente es la agencia de negocios de Lopetegui y el Gobierno, porque van a poder transferir tráfico desde cualquiera de los aviones de Latam a cualquier punto en sus rutas, tráfico, de pasajeros, carga y correo. Y además desregulan también el servicio de rampas, ya que de ahora en más ya no lo deberá prestar Intercargo, que es una empresa nacional que hace mucho tiempo que quieren desacomodar (porque no quieren pagar las tarifas de Intercargo, no quieren usar personal argentino, etc.). A partir de ahora van a poder tener su propio servicio de rampa”.

En comunicación con Radio 10 Castro concluyó que este acuerdo “es la destrucción de la industria aerocomercial argentina, de Aerolíneas Argentinas y de Austral, y la pérdida de autonomía, de soberanía aérea y de puestos de trabajo para nuestro país, que ha sido pionero en materia de aviación comercial”.

FUENTE: C5N